Sarcopenia: la enfermedad muscular silenciosa que se acelera después de los 60 años

Con el paso de los años, es inevitable la pérdida de masa muscular en los seres humanos. Estudios revelan que a partir de los 35 años comienza gradualmente este detrimento que puede convertirse en la pérdida de autonomía, fuerza e independencia, llevando a la dependencia. Hablamos de la sarcopenia, una patología silenciosa que se acentúa después de los 60 años gracias al sedentarismo, la obesidad y las enfermedades crónicas.

De ahí que los especialistas advierten que es clave mantenerse activos, ya que es importante para que la musculatura se mantenga sana y capaz de realizar movimientos.

“Aunque la pérdida muscular comienza gradualmente desde la adultez a partir de 35 años, después de los 60 años este proceso se vuelve mucho más evidente. Sin embargo, más que la edad en sí, el gran factor de riesgo suele ser el sedentarismo pues muchas veces envejecemos más rápido porque dejamos de movernos”, explica la Claudia Marchant, directora de la carrera de Kinesiología de la U. Andrés Bello, Concepción.

Los mitos que dificultan un envejecimiento saludable

Envejecer forma parte de nuestra vida, pero una equivocación que cometen los adultos mayores es asumir que la pérdida de musculatura es normal, lo que conlleva a la escasa movilidad, generando otros problemas que afectan la calidad de vida. “Un error frecuente es resignarse y pensar que perder fuerza o caerse es simplemente parte de envejecer. Otro gran mito es creer que las personas mayores no deberían hacer ejercicios de fuerza”, señala la kinesióloga.

De ahí que es importante realizar actividad física. “Hoy sabemos que el ejercicio, especialmente el entrenamiento de fuerza puede retrasar e incluso revertir parte de este deterioro. Mantenerse activo es una de las formas más efectivas de conservar autonomía y calidad de vida”, sostiene.

Según la académica de la UNAB, la sarcopenia “no tiene una sola causa porque influyen el envejecimiento, el sedentarismo, una alimentación insuficiente, enfermedades crónicas e incluso el aislamiento social. En la práctica clínica muchas veces vemos adultos mayores que comienzan a moverse menos por dolor, inseguridad o miedo a caer. Y mientras menos se usa el músculo, más rápido se deteriora”.

Las primeras señales que pueden indicar sarcopenia

Los avances en la ciencia permiten rápidamente diagnosticar la sarcopenia en adultos mayores. Claudia Marchant advierte que la enfermedad puede aparecer primero en la forma de caminar, en la lentitud al moverse o en la dificultad para realizar tareas cotidianas. “Por eso clínicamente, evaluamos el diámetro muscular, la fuerza muscular, movilidad y funcionalidad mediante pruebas simples o test que permiten identificar tempranamente el deterioro físico”, expresa.

La profesional explica que la kinesiología cumple un rol fundamental para contrarrestar esta patología, “porque el ejercicio terapéutico sigue siendo el tratamiento más efectivo para la sarcopenia”.

Pero no se trata solo de fortalecer músculos, explica la docente UNAB, “ya que se trabaja equilibrio, movilidad, confianza y seguridad al moverse. Muchas veces recuperar fuerza significa volver a caminar tranquilo, salir solo o recuperar independencia”.

Los hábitos que ayudan a combatir la sarcopenia

Entonces, ¿la clave? Mantenerse activo mediante el entrenamiento de fuerza. “Es la herramienta más potente para combatir la sarcopenia. Puede realizarse con bandas elásticas, pesas o ejercicios solo con el propio cuerpo”, aconseja Marchant, quien recalca que “lo importante es entender que las personas mayores sí pueden y deben trabajar fuerza, siempre de manera guiada y segura. Incluso después de los 90 años es posible mejorar significativamente”.

Por eso, la docente de Kinesiología UNAB subraya que “nunca es demasiado tarde para empezar. El cuerpo mantiene capacidad de adaptación incluso en edades avanzadas, y pequeños cambios pueden generar grandes diferencias en salud y bienestar”. Asimismo, sostiene que “moverse más, fortalecer los músculos y alimentarse bien no solo ayuda a vivir más años, sino también a vivirlos con mayor independencia, energía y dignidad pues moverse es una forma de conservar autonomía, bienestar y calidad de vida”, concluye la experta.