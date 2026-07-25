Minsal solicita la renuncia al seremi de Salud de Magallanes tras revelarse investigación judicial

El Ministerio de Salud (Minsal) solicitó la renuncia al Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región de Magallanes, Fabián Barrientos Andrade, informó este sábado 24 Horas.

La determinación de la autoridad central responde a la existencia de una investigación judicial en curso que involucra a la exautoridad regional.

Desde el organismo estatal argumentaron que la desvinculación busca resguardar el adecuado funcionamiento de la entidad, además de asegurar que el proceso penal se desarrolle con independencia y transparencia.

El Minsal no entregó detalles de la causa penal, pero reafirmó su compromiso con “la probidad administrativa y la colaboración con los órganos de justicia”.

La conducción interina y la posterior designación del nuevo titular de la Seremi de Salud de Magallanes se desconoce.