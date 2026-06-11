Cáncer de próstata: síntomas que no deben ignorarse y cuándo consultar a un urólogo

Dolor al orinar o sensación de vaciado incompleto son síntomas que muchos hombres normalizan, pero que pueden ser la primera señal de que algo no está bien en la próstata. Este 11 de junio, en el Día Mundial del Cáncer de Próstata, los especialistas hacen un llamado a no ignorarlos.

Y es que la próstata puede verse afectada por distintas condiciones: la hiperplasia benigna de próstata (HBP), que ocurre cuando la glándula crece y comprime la uretra dificultando la micción; la prostatitis, una afección generalmente relacionada con inflamación; y el cáncer de próstata —hoy el tumor más letal entre los hombres en Chile—, que se origina cuando las células de la glándula crecen de forma descontrolada.

El desafío es que muchos de sus síntomas se superponen o simplemente no aparecen, lo que hace difícil distinguir una condición de otra sin una evaluación médica. Dificultad para orinar, necesidad frecuente especialmente de noche, sensación de vaciado incompleto o dolor al orinar pueden estar presentes en cualquiera de ellas.

“Muchos hombres llegan a la consulta por síntomas urinarios y es ahí cuando detectamos un cáncer. El problema es que esos síntomas suelen aparecer cuando la enfermedad ya está avanzada. En sus etapas iniciales, el cáncer de próstata no duele ni da señales — y eso es precisamente lo que lo hace peligroso”, explica el médico Ernesto Maturana, oncólogo del Instituto del Cáncer RedSalud.

¿Cuándo consultar a un especialista?

Aproximadamente uno de cada seis será diagnosticado de cáncer de próstata a lo largo de su vida. Por ello, la recomendación general es iniciar los controles urológicos a partir de los 50 años. Sin embargo, el Maturana enfatiza que este umbral debe bajar a los 45 años en hombres con antecedentes familiares de primer grado, como padres o hermanos que hayan tenido cáncer de próstata.

Además, sostiene que el diagnóstico precoz es clave. “Los hombres deben estar informados y realizarse chequeos periódicos. Esto nos permite detectar a tiempo desde infecciones urinarias hasta cáncer de pstata, vejiga o riñón y, con ello, mejorar considerablemente las opciones de tratamiento y el pronóstico de esta enfermedad”, advierte.

Los pilares del diagnóstico siguen siendo el examen clínico, que permite evaluar tamaño, textura y forma de la glándula y el antígeno prostático específico (PSA). “Según una revisión de la Biblioteca Cochrane —referente mundial en evidencia científica médica—, publicada en mayo de este año, el cribado con PSA podría evitar la muerte por cáncer de próstata en uno o dos hombres de cada mil examinados. Es decir, un simple examen de sangre de entre 5 y 10 minutos puede ayudar a detectar la enfermedad a tiempo y salvar vidas“, señala el especialista.

Cuando se detecta en etapas tempranas, la tasa de supervivencia a cinco años supera el 90%. “Los tratamientos han avanzado enormemente. Hoy podemos ofrecer vigilancia activa, cirugía, radioterapia o terapias dirigidas, siempre de forma personalizada según el perfil de cada paciente. Pero todo eso depende de llegar a tiempo”, agrega el oncólogo del Instituto del Cáncer RedSalud.

Hábitos para cuidar la próstata

Más allá del diagnóstico, existen hábitos concretos que contribuyen a la salud prostática: mantener una alimentación equilibrada, realizar al menos 30 minutos de actividad física diaria, evitar el tabaco y el alcohol, mantener un peso saludable y mantenerse bien hidratado.

“La prevención no es solo un examen de sangre una vez al año, es un estilo de vida y esas decisiones cotidianas pueden marcar una diferencia real”, concluye el Dr. Maturana.