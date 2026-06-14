Donar sangre nos protege a todos

La donación voluntaria de sangre desempeña un papel crucial en la salud pública y privada del país, al garantizar un suministro estable de sangre y sus componentes, esenciales para tratamientos médicos como cirugías, atención de traumatismos y el manejo de enfermedades crónicas. Los donantes voluntarios, altruistas y de repetición, a menudo equivalen a personas más sanas, más informadas y que se encuentran comprometidas con este tema, lo que conlleva a una mejora en la seguridad del suministro de la sangre.

Los servicios de sangre, Centros de Sangre, UMT y Bancos de Sangre, que son los responsables y que permiten a los pacientes acceder a la sangre y sus diferentes componentes de forma segura y en cantidades suficientes, son clave en los sistemas de salud eficaces. Solo se puede asegurar un suministro suficiente mediante donaciones regulares voluntarias y no remuneradas. No obstante, en nuestro país, estos servicios siguen teniendo problemas para ofrecer sangre suficiente. Por esto, se hace necesario fortalecer las estrategias y buscar los apoyos, que permitan de alguna manera, aumentar la cantidad de Donantes Voluntarios en nuestro país.

El Lema de la campaña 2026 en el Día del Donante de Sangre es “Una gota de humanidad. Dona Sangre. Salva Vidas”. Sitúa la humanidad en el centro de cada donación de sangre, sugiriendo que cada acto conlleva compasión, solidaridad y cuidado por los demás. Inspirado en la idea de que toda la humanidad puede reflejarse en una sola gota, eleva la donación de sangre más allá de un acto médico para convertirla en un gesto profundamente humano, destacando como cada donación ayuda a formar un vínculo vital que nos protege a todos.