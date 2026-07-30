ClicAM: Caso Sartor entra en fase clave y las bencinas suben casi $33 por litro

Fiscalía pedirá cinco prisiones preventivas en el caso Sartor

El caso Sartor entra hoy en su fase judicial más decisiva. A las nueve de la mañana, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago iniciará la formalización de 11 personas por seis delitos económicos, entre ellos estafa, administración desleal y lavado de activos. La Fiscalía pedirá prisión preventiva para Pedro Pablo y Carlos Larraín Mery, Michael Clark, Rodrigo Bustamante y Sergio Yáñez. Para los otros seis imputados solicitará arresto domiciliario total o nocturno. La audiencia podría extenderse durante varios días y continuar la próxima semana.

Quiroz abre la puerta a capital privado en Codelco

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, descartó que el Gobierno busque privatizar Codelco o ceder su control. Sin embargo, abrió la puerta a incorporar capital privado, profundizar asociaciones con terceros y vender activos prescindibles. El debate fue instalado por el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, y ocurre cuando la cuprífera acumula una deuda bruta superior a 26 mil millones de dólares. En el 2025 pagó 1.127 millones en intereses, produjo 1,33 millones de toneladas de cobre propio y aportó 1.778 millones de dólares al Fisco.

Bencinas suben casi $33 por litro desde hoy

Las bencinas de 93 y 97 octanos suben desde hoy 32 pesos con 90 centavos por litro, mientras el diésel aumenta 28 pesos con 50 centavos. Los nuevos valores se mantendrán durante tres semanas. La parafina y el gas licuado de petróleo para uso vehicular no tendrán variaciones. El Gobierno intervino para moderar un ajuste que habría sido mayor. El incremento interrumpe las bajas de las últimas semanas y responde al repunte del petróleo, la fortaleza del dólar y la escalada militar en Medio Oriente. Enap entregará su próximo informe el 19 de agosto.

Alerta por lluvias y viento en Ñuble y Biobío

Un nuevo sistema frontal golpeará hoy a Ñuble y Biobío con lluvias moderadas a fuertes y vientos que podrían provocar nuevas emergencias. Meteorología proyecta entre 50 y 80 milímetros de agua en ambas regiones. Los mayores montos se concentrarán en la precordillera, con hasta 80 milímetros. En el litoral, la cordillera de la Costa y los valles se esperan vientos de 40 a 60 kilómetros por hora, con rachas de hasta 70. También hay un aviso por nevadas en la cordillera. La atención estará puesta en posibles desbordes, cortes de rutas y fallas de servicios.

Álvaro Jalaff recibe cinco años de libertad vigilada

El empresario Álvaro Jalaff fue condenado a cinco años de libertad vigilada intensiva y al pago de una multa de 700 millones de pesos en el caso Factop. La sentencia se dictó mediante un procedimiento abreviado, después de que reconociera el pago de cerca de 10 mil UF, equivalentes a unos 410 millones de pesos, a Luis Hermosilla para destrabar el proyecto inmobiliario Parque Capital. Su colaboración con la Fiscalía Oriente reforzó la investigación sobre el abogado y permitió imputarle un nuevo delito de cohecho, con penas superiores a las del tráfico de influencias.

Salud promete incorporar progresivamente todos los cánceres al GES

La ministra de Salud, May Chomali, anunció que todos los tipos de cáncer serán incorporados progresivamente a las Garantías Explícitas de Salud. La medida será incluida en el decreto GES correspondiente al período 2028-2031, por lo que su aplicación no será inmediata. El plan también contempla ampliar los tratamientos de alto costo mediante la Ley Ricarte Soto, formar a 236 especialistas y crear 50 centros comunitarios de salud mental. Salud proyecta, además, extender la receta electrónica y avanzar hacia una historia clínica compartida en todo el país al 2030.

Reconstrucción de Atacama dependerá del Presupuesto 2027

La reconstrucción de Atacama no será financiada por la megarreforma y deberá quedar contemplada en la Ley de Presupuestos del 2027. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que los recursos estarán disponibles, pero advirtió que será necesario fijar prioridades y realizar ahorros en otras áreas. El Gobierno estima que cerca de 650 viviendas resultaron afectadas. Alrededor del 40 por ciento podría ser reparado mediante subsidios de entre 8 y 20 millones de pesos, mientras las familias con daños más graves podrían acceder a soluciones de reconstrucción de hasta 50 millones.

Arabia Saudita entra directamente en la guerra contra Irán

Arabia Saudita y Estados Unidos realizaron su primer ataque conjunto reconocido contra milicias proiraníes en Irak. Las Fuerzas de Movilización Popular informaron de 20 combatientes muertos y 32 heridos. La operación se produjo después de que Irán lanzara misiles contra bases estadounidenses en Jordania y amenaza la frágil pausa ordenada por Donald Trump el 24 de julio. El Gobierno iraquí condenó el bombardeo y su primer ministro canceló una visita a Arabia Saudita. La escalada incorpora de forma más clara a Riad al bando de Washington y eleva nuevamente el riesgo para el mercado petrolero.