Próxima semana estará en Chile: periodista argentina Leila Guerriero gana premio Maria Moors Cabot

La periodista argentina Leila Guerriero obtuvo este miércoles una de las Medallas de Oro de los Premios Maria Moors Cabot 2026 de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, por su trayectoria y cobertura sobre las Américas.

Guerriero, una de las voces más influyentes del periodismo narrativo en español, fue distinguida por sus tres décadas de trayectoria y por unas crónicas y perfiles que han abordado la memoria histórica, la desigualdad y la violencia en América Latina.

También ha formado a nuevas generaciones de cronistas en la región y Europa.

La próxima semana la profesional estará en Concepción, en el marco de la presentación de la XV edición de Biobío en 100 Palabras, donde brindará una charla gratuita y magistral.

Guerriero es autora de títulos tan aclamados como Plano americano (2013) y La Llamada (2024); ganadora del Premio Gabo (2010), Konex (2014), Premio Internacional de Periodismo Manuel Vázquez Montalbán (2019) y Premio Strega Europeo (2026), entre otros.

La actividad se realizará el viernes 7 de agosto, a las 19:00 horas, en el Aula Magna del Arzobispado de Concepción (Caupolicán 459).

Otros premiados

Junto a la transandina además fueron premiados los periodistas Daniel Coronell, de Colombia, y Luz Mely Reyes, de Venezuela.

Junto con ellos fue premiada también la periodista estadounidense Kate Linthicum, de Los Angeles Times, en unos los galardones internacionales de periodismo más antiguos, según detalló la universidad en un comunicado.

Coronell, expresidente de Noticias de Univision, fue reconocido por sus cuatro décadas de trayectoria en el periodismo de investigación, durante las cuales ha cubierto violencia política, violaciones de derechos humanos y corrupción.

Reyes, periodista y cofundadora del medio venezolano Efecto Cocuyo, recibió el premio por su cobertura del chavismo, la migración venezolana y las restricciones a la libertad de expresión. Tras años de amenazas por su trabajo, se exilió en 2023.

El jurado concedió además menciones especiales al español Jan Martínez Ahrens, director de El País; al estadounidense David Brooks, corresponsal de La Jornada en Estados Unidos, y al argentino-estadounidense Ricardo Trotti, quien ocupó durante 31 años cargos de liderazgo en la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Los Premios Cabot, creados en 1938, distinguen la excelencia periodística y la cobertura en las Américas que contribuya al entendimiento interamericano, detalló el comunicado.

Los galardonados serán homenajeados el 8 de octubre en la Universidad de Columbia, en Nueva York.