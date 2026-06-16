Pausas de hidratación en el Mundial: quiénes ganan y quiénes pierden con la medida

Algunos han calificado estas pausas como interrupciones comerciales destinadas a satisfacer a las cadenas estadounidenses.

Las pausas de hidratación incluso se aplican en estadios con techo retráctil y control climático en el interior.

Preguntado por estas interrupciones en cada parte de todos los partidos, Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, dijo: “No me gustan. Solo me gustan cuando las condiciones son extremas.

“Pero cuando las condiciones son buenas, no hacen falta”.

¿Quiénes salen ganando y quiénes perdiendo con las pausas de hidratación en el Mundial? ¿Y cómo han influido en los primeros partidos?

“¿Pausas de hidratación? Yo las llamo roturas de inercia”

Cuando los jugadores de Brasil se detuvieron a hidratarse a mitad del primer tiempo en el estadio New Jersey New York el sábado, perdían con justicia 1-0 ante Marruecos tras un comienzo deslucido.

Seis minutos después de que se reanudara el juego, ya habían empatado.

Sí, todo se debió a un momento de brillantez individual de Vinicius Jr., que recortó hacia dentro con la pierna derecha antes de enviar un potente disparo a la escuadra.

Pero, como reconoció después el técnico de Brasil, Carlo Ancelotti, la pausa de hidratación le permitió dar nuevas instrucciones a sus jugadores y ajustar el sistema.

Tras verse superada hasta entonces, la selección cinco veces campeona del mundo recuperó de repente el impulso.

“Puedes explicar un problema a los jugadores”, declaró el entrenador italiano tras el partido, al ser preguntado por los beneficios de estas pausas.