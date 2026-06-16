Por qué dominar la “sentadilla asiática” es clave para nuestra salud

En China, Japón y gran parte de Asia, las sentadillas completas forman parte de la vida cotidiana. Las personas descansan sin esfuerzo agachándose con los talones apoyados en el suelo mientras esperan los trenes, charlan con amigos o comen.

Sin embargo, los videos de turistas que intentan reproducir esta posición en cuclillas se han convertido en todo un espectáculo en Internet. La mayoría cae hacia atrás, se desploma de costado o se aferra a las paredes en busca de apoyo.

Los expertos en movimiento corporal dicen que la fascinación por esta postura responde a una pregunta más amplia sobre la importancia de mantener una buena movilidad a medida que envejecemos.

Entonces, ¿por qué algunas personas pueden ponerse en cuclillas sin esfuerzo mientras que otras luchan por mantenerse erguidas?

¿Cuáles son los beneficios de la sentadilla asiática?

La posición en cuclillas se considera uno de los movimientos más fundamentales del cuerpo

“No se puede hacer nada sin hacer sentadillas”, explica el profesor Christopher Powers, especialista en movimiento humano de la Universidad del Sur de California, en Estados Unidos.

“Estás sentado en una silla, saliendo del coche, yendo al baño, agachándote para recoger algo del suelo”.

Muchas personas están familiarizadas con la sentadilla básica, que es una parte común de las rutinas de ejercicios del gimnasio. Consiste en agacharse como si estuvieras sentado, hasta que los muslos queden paralelos al suelo. Sin embargo, la sentadilla asiática, también conocida como sentadilla profunda o completa, es claramente diferente. Consiste en agacharse hasta que las rodillas estén completamente flexionadas y empujadas hacia afuera, manteniendo los pies bien abiertos y el pecho erguido, con la parte posterior del muslo apoyada contra los músculos de la pantorrilla.

Matt Hsu, un entrenador asiático-estadounidense que se especializa en ayudar a las personas a mejorar su movilidad y fuerza, ha publicado en las redes sociales videos sobre sentadillas asiáticas que han recibido millones de visitas. Pero dice que el nombre en sí mismo puede ser engañoso.

“Verán a africanos que lo reclaman como suyo… países eslavos, cualquiera en Europa del Este dirá: “eso es lo nuestro”. Y es que esta posición en cuclillas es cosa de todos”, afirma.

Las sentadillas profundas requieren más movilidad en las caderas, las rodillas y los tobillos, y se sienten en más partes del cuerpo que con una sentadilla normal, dicen los fisioterapeutas.

Los estudios han demostrado que estos estiramientos extensos pueden ayudar a aumentar la movilidad y la flexibilidad, reducir el dolor de espalda y garantizar la independencia general a lo largo de la vida.

Cambios en el movimiento

Los niños tienden a adoptar esta postura de forma natural con poco esfuerzo. Esto se debe en parte a que tienen una mayor movilidad articular y diferentes proporciones corporales.

Sin embargo, los cambios en la anatomía no son la única razón por la que tantos adultos pierden la capacidad de hacer sentadillas profundas.

Los estilos de vida basados en sentarse (usar sillas e inodoros elevados) hacen que muchos adultos rara vez tengan que ponerse en cuclillas durante su vida diaria, lo que contribuye a reducir su movilidad y fuerza con el paso del tiempo.