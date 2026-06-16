Tabaco para armar o cigarrillo industrial: cuál causa más daño, según la evidencia científica

Más de ocho millones de personas mueren cada año en el mundo a causa del tabaquismo y, en Chile, esta adicción provoca alrededor de 52 fallecimientos diarios, de acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud. Pese a estas cifras, persiste la creencia de que el tabaco para armar cigarrillos, conocido popularmente como tabaco “natural”, sería menos dañino para la salud que los cigarrillos industriales debido a su menor procesamiento.

La evidencia científica disponible contradice esta percepción. Especialistas advierten que no existe un formato seguro para consumir tabaco y que el uso de productos comercializados como “naturales” puede generar una falsa sensación de protección frente a los riesgos reales del tabaquismo.

Juan Videla, máster en Salud Mental de la Facultad de Enfermería de la Universidad Andrés Bello, señala que esta creencia carece de respaldo científico. “Existe una percepción de seguridad en el consumo de tabaco para armar cigarrillos que constituye una verdadera trampa para los consumidores. El riesgo para la salud es equivalente y, en algunos parámetros, incluso superior al de los cigarrillos industriales”, explica.

Tabaco para armar: los riesgos para la salud que muchos consumidores desconocen

De acuerdo con investigaciones recientes, el tabaco para armar puede contener concentraciones de nicotina hasta un 70% más altas y un 84% más de alquitrán que los cigarrillos convencionales. Además, al no existir un proceso de fabricación completamente estandarizado, los usuarios suelen inhalar con mayor profundidad para mantener la combustión, aumentando la absorción de monóxido de carbono.

A ello se suma el uso frecuente de papeles de combustión lenta y la ausencia de filtros eficientes, condiciones que exponen al pulmón a temperaturas más elevadas y favorecen un daño celular más acelerado.

“Los fumadores de tabaco para armar presentan niveles de dependencia y patologías respiratorias tan severas como quienes consumen cigarrillos industriales. Es importante recordar que el tabaco libera más de 7.000 sustancias químicas, de las cuales al menos 70 son reconocidas como carcinógenas”, advierte el académico.

Tabaquismo: enfermedades y daños que provoca el consumo de tabaco

Las consecuencias de esta adicción incluyen enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y diversos tipos de cáncer. Asimismo, la nicotina produce alteraciones en la neuroquímica cerebral que dificultan el abandono del hábito sin apoyo profesional.

Aunque Chile ha logrado reducir progresivamente sus índices de tabaquismo, el impacto sanitario continúa siendo significativo. Diversos estudios muestran que las personas fumadoras viven, en promedio, diez años menos que quienes nunca han fumado.

“La única medida que garantiza una protección efectiva de la salud es la cesación completa del consumo de tabaco. Además, se recomienda que a quienes desean dejar de fumar buscar orientación en los Centros de Salud Familiar (CESFAM) y desconfiar de alternativas que prometen una supuesta reducción de daños sin respaldo clínico”, detalla Videla.

No existe una forma segura de fumar

Los especialistas coinciden en que la diferencia entre un cigarrillo industrial y uno elaborado con tabaco para armar no modifica sustancialmente los riesgos asociados al tabaquismo. Más allá del formato de consumo, la exposición a nicotina, alquitrán, monóxido de carbono y miles de compuestos tóxicos continúa afectando al organismo. Por ello, la recomendación médica sigue siendo la misma: abandonar completamente el consumo de tabaco y buscar apoyo profesional para lograr una cesación efectiva y sostenible en el tiempo.