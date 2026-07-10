¿Los purificadores de aire ayudan a aliviar las alergias?

Aunque muchas personas asocian las alergias con la primavera y el polen, los síntomas pueden mantenerse o incluso intensificarse durante el invierno. Pasar más horas en espacios cerrados, utilizar calefacción y ventilar menos favorece la acumulación de polvo, ácaros, caspa de mascotas y otras partículas que pueden desencadenar molestias en personas sensibles.

En Chile, las alergias respiratorias son las más frecuentes, destacando la rinitis alérgica asociada principalmente a ácaros y pólenes.¿Pueden los purificadores de aire contribuir a disminuir los síntomas alérgicos?

Diversos especialistas coinciden en que estos equipos pueden ayudar a reducir la cantidad de partículas suspendidas en el ambiente, especialmente cuando incorporan filtros de alta eficiencia, aunque no reemplazan los tratamientos médicos ni eliminan por completo las causas de una alergia.

Mantener una buena calidad del aire interior es parte de un conjunto de hábitos que contribuyen a crear ambientes más saludables, especialmente en hogares donde viven personas con alergias respiratorias, asma o sensibilidad al polvo.

“La calidad del aire dentro de una vivienda depende de múltiples factores. Ventilar diariamente, controlar la humedad, limpiar con frecuencia las superficies donde se acumula polvo y utilizar equipos que filtren partículas son medidas que ayudan a reducir la exposición a alérgenos presentes en el ambiente”, señalan desde Electrolux.

Más tiempo en interiores, mayor exposición

Durante los meses fríos es habitual mantener puertas y ventanas cerradas para conservar el calor. Sin embargo, esta práctica también favorece la concentración de partículas microscópicas que permanecen suspendidas en el aire.

Los ácaros del polvo, uno de los principales desencadenantes de alergias respiratorias, encuentran además condiciones favorables en colchones, almohadas, alfombras y cortinas. A ello se suman el polen que ingresa desde el exterior adherido a la ropa o el calzado, el pelo de mascotas y otros contaminantes presentes en el hogar.

Por ello, los expertos recomiendan complementar la limpieza habitual con medidas como ventilar la vivienda al menos diez minutos al día, incluso en días fríos, lavar periódicamente la ropa de cama con agua tibia, aspirar utilizando filtros adecuados y evitar el exceso de humedad.

¿Qué aporta un purificador de aire?

Los purificadores de aire están diseñados para hacer circular el aire de una habitación a través de un sistema de filtros que retiene partículas como polvo, polen, ácaros, esporas de moho y otros contaminantes de pequeño tamaño. De esta manera, ayudan a disminuir la concentración de estos elementos en espacios cerrados.

Desde Electrolux explican que sus equipos incorporan sistemas de filtrado capaces de capturar partículas en suspensión y funcionar de manera continua con bajos niveles de ruido, lo que permite utilizarlos en dormitorios, salas de estar u oficinas en el hogar.

No obstante, la empresa enfatiza que estos dispositivos deben entenderse como un complemento dentro de una estrategia más amplia para mejorar la calidad del aire interior y no como una solución única para tratar enfermedades alérgicas.

En definitiva, si bien un purificador de aire no cura una alergia, sí puede contribuir a reducir la exposición cotidiana a algunos de sus desencadenantes. Combinado con una adecuada ventilación, limpieza y seguimiento médico cuando corresponde, puede transformarse en un aliado para quienes buscan respirar un aire más limpio y hacer del hogar un espacio más confortable durante todo el año.