Los científicos que buscan que los dientes que perdemos vuelvan a crecer

Hoy en día, cada vez se comprende mejor que los problemas dentales —como las bacterias derivadas de las enfermedades de las encías— pueden aumentar el riesgo de cardiopatías e infecciones respiratorias. Incluso se han relacionado con la enfermedad de Alzheimer.

Mientras, la pérdida de dientes se asocia a una mayor incidencia de enfermedades y a una muerte prematura, pues afecta a la capacidad de comer, masticar y sonreír, y puede perjudicar el bienestar social y emocional; un ciclo insidioso que puede comenzar en la infancia.

Los dentistas disponen de numerosas herramientas para ayudar a contrarrestar esta situación. Pueden tratar las caries eliminando el tejido dañado y rellenando el hueco con un material sintético, como una resina compuesta.

Sin embargo, estas soluciones no son perfectas. Por ejemplo, existe una gran variabilidad en la durabilidad de los empastes, cuya vida útil oscila entre los cinco y los veinte años. Tampoco es raro que los pacientes deban someterse a “intervenciones repetidas” con este tipo de procedimientos, señala Anne George, profesora de biología oral en la Universidad de Illinois en Chicago (EE.UU.).

Esto se debe a que dichas soluciones se centran principalmente en “reparar el daño en lugar de restaurar la función biológica”, afirma George.

“La odontología regenerativa (en cambio) puede suponer un cambio de paradigma, ya que pone el énfasis en la curación”, añade.

Caries que se reparan solas

Las caries son “la causa más frecuente de destrucción dental”, explica George.

Los dientes constan de cuatro capas principales: esmalte, dentina, cemento y pulpa dental. Las caries se originan cuando las bacterias de la placa dental se alimentan de azúcares y producen ácidos que disuelven gradualmente la capa externa del esmalte.

La dentina, situada bajo el esmalte, es más blanda y menos resistente a la caries; por tanto, cuando se pierde esmalte y la dentina queda expuesta, el riesgo de sufrir caries aumenta considerablemente.

George investiga las proteínas que ayudan a la dentina a crecer, mineralizarse y repararse a sí misma. También formó parte de un equipo que clonó uno de los genes implicados en la formación de la dentina, lo que permitió comprender mejor los mecanismos internos mediante los cuales los dientes crean y mantienen este tejido.

Según George, este conocimiento podría conducir a nuevos tratamientos capaces de estimular los dientes dañados para que reparen por sí mismos las lesiones de caries generando nueva dentina, eliminando así la necesidad de utilizar los tradicionales empastes para tapar los huecos.

Ruhola-Baker y su equipo también trabajan en “empastes vivos”, aunque centrados más en el esmalte que en la dentina.

Tras estudiar muelas del juicio donadas, la científica descubrió que los ameloblastos —las células especializadas en producir esmalte— mueren una vez que el diente erupciona, por lo que no pueden ser estimulados tras la salida de la pieza dental.

Ante esta situación, el equipo utilizó señales químicas para inducir a ciertas células madre a convertirse en ameloblastos, y a otras a transformarse en odontoblastos, las células encargadas de producir dentina. Al combinarse en un cultivo, estos ingredientes dieron lugar a un organoide dental capaz de secretar proteínas del esmalte por sí mismo.