Medicamentos y alimentos: las 5 combinaciones que pueden reducir la eficacia de tu tratamiento

Cuando una persona comienza un tratamiento médico suele preocuparse de cumplir con el horario indicado y no olvidar la dosis recetada. Sin embargo, existe otro aspecto igual de importante que muchas veces pasa desapercibido, los alimentos o bebidas se consumen junto con el medicamento.

Aunque parezcan inofensivas, algunas combinaciones pueden modificar la forma en que un fármaco actúa en el organismo; ya que en ciertos casos disminuyen su absorción, reducen su efectividad o, por el contrario, potencian sus efectos.

“Muchas personas piensan que basta con tomar el medicamento a la hora indicada, pero también es importante considerar con qué se está acompañando esa dosis. Un alimento o una bebida pueden modificar la respuesta del tratamiento, por lo que siempre es recomendable seguir las indicaciones del médico o del químico farmacéutico y leer cuidadosamente las instrucciones del medicamento”, explica Óscar Andrades, químico farmacéutico y director técnico de Farmoquímica del Pacífico.

Las interacciones más comunes entre medicamentos y alimentos

1. Lácteos y algunos antibióticos

La leche, el yogur y otros productos ricos en calcio pueden disminuir la absorción de determinados antibióticos, reduciendo su capacidad para combatir las infecciones. “Esto no significa que los lácteos sean perjudiciales, sino que deben consumirse en horarios distintos cuando el tratamiento así lo requiera. Separar la ingesta por algunas horas puede marcar una diferencia importante en la eficacia del medicamento”, señala el especialista

2. Café y medicamentos para la tiroides

La levotiroxina, utilizada para tratar el hipotiroidismo, puede ver reducida su absorción cuando se consume junto con café, lo mismo puede ocurrir con algunos alimentos ricos en fibra, productos de soya, suplementos de calcio o hierro y ciertos jugos de fruta. Por esta razón, los especialistas recomiendan ingerir este medicamento en ayunas, sólo con un poco de agua, y esperar el tiempo indicado por el Médico antes de desayunar.

3. Jugo de pomelo: Una combinación que requiere especial cuidado

El jugo de pomelo es probablemente una de las bebidas más estudiadas por sus interacciones con medicamentos. Sus compuestos pueden alterar el metabolismo de distintos fármacos, haciendo que permanezcan más tiempo en el organismo o que alcancen concentraciones mayores a las esperadas.

Esto puede afectar medicamentos utilizados para enfermedades cardiovasculares, algunos anticoagulantes, antidepresivos, antihistamínicos, inmunosupresores, tratamientos para la diabetes, ciertos antibióticos y otros fármacos de uso frecuente. Si el tratamiento indica evitarlo, lo más seguro es no consumirlo durante todo el período de uso.

4. Verduras de hoja verde y anticoagulantes

Alimentos como espinaca, acelga, kale o brócoli contienen altos niveles de vitamina K, nutriente que puede interferir con la acción de algunos anticoagulantes. En este caso, más que eliminar estos alimentos, la recomendación es mantener un consumo moderado y consultar al Médico o Farmacéutico antes de realizar cambios importantes en la alimentación.

5. Alcohol, la mezcla que conviene evitar

El consumo de alcohol durante un tratamiento farmacológico puede ser riesgoso, dependiendo del medicamento, puede potenciar la somnolencia, aumentar la toxicidad, favorecer daños hepáticos o disminuir la efectividad del tratamiento. Estas interacciones pueden presentarse tanto con medicamentos de uso frecuente, como analgésicos o algunos antibióticos, como con tratamientos para enfermedades cardiovasculares, colesterol, ansiedad, depresión y muchas otras patologías.

Recomendaciones para un uso seguro de los medicamentos

Leer siempre las instrucciones y advertencias del medicamento, incluso si es de venta libre.

Tomar los medicamentos con agua, salvo que el profesional de la salud indique otra forma de administración.

Evitar consumirlos junto con bebidas alcohólicas, café, leche, jugos o bebidas calientes.

No triturar, partir ni abrir cápsulas o comprimidos, a menos que un profesional lo indique.

Informar al médico o farmacéutico sobre todos los medicamentos, vitaminas, suplementos o productos naturales que se estén utilizando.

Resolver cualquier duda con su médico antes de iniciar un tratamiento.

Un tratamiento no depende únicamente de la dosis o del horario, sino también de cómo se administra, conocer las posibles interacciones entre medicamentos, alimentos y bebidas es un paso fundamental para cuidar la salud y obtener el máximo beneficio de cada tratamiento.