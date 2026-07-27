Kast presenta reforma constitucional para destituir a autoridades que consuman drogas

El Presidente José Antonio Kast firmó este lunes un proyecto de reforma constitucional que incorpora una nueva causal de cesación en el cargo para autoridades que sean detectadas consumiendo sustancias estupefacientes o sicotrópicas ilícitas.

La iniciativa establece que los resultados de los exámenes de drogas serán públicos y que un resultado positivo constituirá una causal de destitución, conforme al procedimiento que determine la legislación aplicable.

El proyecto alcanzará a ministros, subsecretarios, senadores, diputados, gobernadores regionales, consejeros regionales, delegados presidenciales regionales y provinciales, alcaldes y concejales.

La propuesta fue presentada luego de que el exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, fuera removido de su cargo tras dar positivo en un test de drogas.

Durante la ceremonia realizada en el Palacio de La Moneda, el Mandatario sostuvo que el objetivo es adecuar la legislación a los desafíos que plantea el avance del crimen organizado.

“La ciudadanía cada vez nos exige más transparencia, y yo creo que nosotros tenemos que oír, no solamente a la ciudadanía, sino también cómo la legislación se va haciendo cargo de fenómenos que antes no conocíamos”, afirmó.

Kast añadió que “esto es un fenómeno que ha ido infiltrando, como el narcotráfico y el crimen organizado, a distintas naciones. El compromiso de las autoridades tiene que ser total con el combate a estos flagelos”.

El Presidente explicó que la reforma constitucional fijará el principio general, mientras que una ley deberá establecer el procedimiento para aplicar la medida.

“La reforma constitucional es un enunciado de lo que después tendrán que legislar para darle también certeza a cada autoridad de que esto se va a hacer de manera científica, de manera comprobable y que nadie sea sometido a una sanción que no corresponda porque un procedimiento o alguna investigación no se haya hecho de manera correcta”, señaló.

Asimismo, hizo un llamado al Congreso a respaldar la iniciativa.

“En esto tenemos que ser inflexibles. En esto no pueden haber dos miradas porque el riesgo para nuestra democracia es muy alto y lo hemos visto en otras naciones que no se anticiparon a situaciones como esta y lo han pagado muy caro. Nosotros aún estamos a tiempo”, sostuvo.

Al finalizar su intervención, Kast aseguró que él mismo se ha sometido a controles de drogas y que continuará haciéndolo mientras ejerza la Presidencia.

“Lo mejor es dar el ejemplo. Antes de asumir la Presidencia me hice un examen y durante el ejercicio del cargo ya me hice el segundo. Ambos serán públicos como corresponde”, afirmó.

El Mandatario agregó que la práctica de estos exámenes debe extenderse a todas las autoridades contempladas en la iniciativa y que los mecanismos podrán variar según cada caso.

“Me seguiré haciendo los exámenes, los ministros, subsecretarios, delegados y quienes correspondan seguirán practicándoselos, pero creo que esto tiene que ser a todo nivel. En algunos casos tendrá que ser el examen de pelo, en otros podrá ser un examen aleatorio de otro tipo, pero creo que tenemos que llegar a un estándar distinto al que nos rige hoy día”, concluyó.