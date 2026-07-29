Especialistas advierten que el postoperatorio es fundamental para una recuperación segura

Cuando una persona se somete a una cirugía, gran parte de la atención suele centrarse en el procedimiento quirúrgico. Sin embargo, especialistas advierten que una etapa igualmente determinante comienza una vez finalizada la intervención: el postoperatorio.

Durante este período, el organismo inicia un proceso de inflamación, adaptación y cicatrización que requiere cuidados específicos, controles médicos y el compromiso del paciente con las indicaciones entregadas por el equipo tratante. Por ello, el resultado de una cirugía no depende únicamente de la técnica utilizada, sino también de cómo se desarrolla la recuperación.

Los cuidados que no deben pasarse por alto

Desde ViveClinic explican que algunos de los errores más frecuentes durante el postoperatorio son no respetar los tiempos de reposo, retomar actividades antes de lo recomendado, utilizar incorrectamente las fajas o elementos de compresión cuando corresponda, faltar a los controles médicos o abandonar las sesiones postoperatorias.

Asimismo, destacan que muchos pacientes subestiman la importancia de mantener una adecuada hidratación, seguir una alimentación equilibrada y realizar una movilidad progresiva. A ello se suma la necesidad de evitar hábitos que puedan interferir con la recuperación, como el consumo de alcohol o tabaco durante el período indicado por el equipo médico.

“No seguir las indicaciones puede retrasar la recuperación, aumentar las molestias, prolongar la inflamación o afectar el proceso de cicatrización. Cada recomendación tiene un propósito y forma parte integral del tratamiento”, explica Patricia Bizama Cuevas, kinesióloga de ViveClinic.

Un acompañamiento clave para una recuperación segura

La clínica también releva la importancia del trabajo multidisciplinario durante el postoperatorio. Médicos, enfermeros, kinesiólogos y otros profesionales cumplen un rol fundamental en el acompañamiento del paciente, resolviendo dudas, reforzando las indicaciones y evaluando de manera permanente la evolución del proceso para detectar oportunamente cualquier situación que requiera atención.

Para los especialistas, la diferencia entre un paciente que cuenta con seguimiento profesional y uno que solo recibe la cirugía es significativa. El acompañamiento permite comprender mejor cada etapa de la recuperación, identificar qué síntomas son esperables, reconocer señales de alerta y mantener los cuidados necesarios durante el proceso.

Desde ViveClinic concluyen que una cirugía estética debe entenderse como un tratamiento integral. La intervención quirúrgica constituye solo una parte del proceso, mientras que la recuperación, los controles médicos y el seguimiento posterior son elementos esenciales para favorecer una evolución segura y responsable.