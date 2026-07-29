“Es recortar empleos”: reducción de 50% a Fondos Cultura 2027 desata críticas en el mundo cultural

Los Fondos Cultura 2027, lanzados esta semana por el gobierno, sufrieron un recorte de 50% en comparación al año 2025, informó este miércoles el diario La Tercera.

El medio citó una entrevista concedida este martes a radio Duna por parte del subsecretario de las Culturas y las Artes, Carlos Lobos, que reconoció el ajuste.

Lobos cifró en $ 41.405 millones la cantidad que se va a repartir entre todos los fondos concursables. En este 2026, el presupuesto destinado al mismo ítem fue de $85.430 millones. Así, para 2027 el recorte es de la mitad.

Según publicó el diario El Mercurio, en todas las divisiones habilitadas se observan reducciones pronunciadas: en el Fondo Audiovisual hubo $540 millones para asignar este año, pero en 2027 habrá sólo $192 millones; en el del Libro y la Lectura, la disminución va de $293 millones a $128 millones; en el Fondart regional, de $835 millones a $335 millones.

“Rediseño”

Los Fondos además presentan un rediseño que es parte del Plan Cultura Transparente implementado por la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, según indicó la entidad.

Este busca hacer más eficiente y efectivo el uso de los recursos públicos disponibles para el financiamiento de proyectos culturales, priorizando el impacto en las personas, el acceso a la cultura y el fortalecimiento del ecosistema creativo a lo largo del país, según un comunicado.

Los recortes causaron fuertes críticas en el mundo cultural. Fuentes de la Unión Nacional de Artistas informaron que están analizando la situación.

“Recortar a la mitad el financiamiento para editar, traducir e imprimir es recortar empleos. Es dejar sin proyecto a editoriales independientes, sin trabajo a ilustradores y correctores freelance, y sin libros nuevos en regiones. También impactará en menos funciones de teatro , menos danza, menos artes plásticas”, indicó una fuente cultural.

“Reducir el presupuesto cultural con el argumento de que ‘no genera trabajo’ termina provocando exactamente lo contrario: menos libros, menos creación y menos empleo en una industria de la cultura que ya aporta alrededor del 2%de toda la economía creativa del país”.

“Un libro no termina en la biblioteca. Empieza ahí un circuito de trabajo, formación y cultura que hoy el Estado decide achicar”, remató.

Apertura diferenciada

Esta edición mantiene la modalidad de apertura diferenciada para sus distintos fondos y líneas. Esta semana se inició con la postulación al concurso para las Becas Chile Crea y se extiende hasta el próximo jueves 10 de septiembre.

Los cierres de postulación también tienen fechas diferenciadas (ver detalle al final).

“Como parte de nuestro plan de acción y ejes de gestión 2026-2030, hemos propuesto un rediseño profundo de los Fondos Cultura 2027, para asegurar que cada recurso tenga el mayor impacto posible. No se trata solo de cuánto se invierte, sino de cómo se distribuye mejor. Por eso, el foco estará en proyectos de calidad y con mayor alcance, que lleguen a más personas y generen efectos concretos. Además, estamos fortaleciendo líneas que fomentan la innovación, con la incorporación de nuevas tecnologías en la creación artística”, dijo el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga.

Novedades del rediseño

La edición 2027 de los Fondos Cultura incorpora nuevas líneas y modalidades, entre ellas: Barrios Creativos en Fondart Nacional, Culturas Tradicionales en Fondart Regional; Jóvenes Talentos en el Fondo de Artes Escénicas y en el Fondo de la Música y Fomento del Desarrollo Integral, también en el Fondo de la Música.

Además, se promoverá la alternancia en la selección. Se incorporan restricciones de postulación para los responsables de proyectos que hayan sido seleccionados en ciertas líneas del concurso 2026: no podrán postular a las mismas en 2027 (se exceptúan líneas como festivales).

Con la idea de incorporar a nuevos públicos, se establecen cuotas para fomentar la selección de proyectos que promuevan la creación de contenidos dirigidos a niñas, niños y adolescentes; y que permitan centrar a las familias como público objetivo.

Esta versión también incorpora nuevas tecnologías y narrativas en la creación y producción de contenidos. El propósito es que tengan como resultado productos culturales de fácil acceso a los nuevos públicos, por ejemplo, publicaciones digitales, contenidos multiplataforma y comunidades creativas.

Otro de los énfasis está en la promoción de nuevos talentos. Se establecen cuotas para el financiamiento de óperas prima y se crea la modalidad de Talento Joven en el Fondo de Artes Escénicas, mientras que los menores de 18 años que postulen al Fondo de la Música podrán incluso cursar sus formaciones en el extranjero.

Considerando las transformaciones en los hábitos de consumo y la proliferación de plataformas digitales de distribución, se incorporan también los formatos verticales en el ámbito audiovisual.

Nuevos especialistas

Con el objeto de ampliar el actual universo de evaluadores y disponer de perfiles variados, el proceso de rediseño incluyó un llamado público y nacional a nuevos evaluadores, lo que constituye una nueva señal positiva de renovación, amplía la diversidad de miradas y contribuye a fortalecer la legitimidad y la transparencia del proceso de selección de los proyectos. Las propuestas para los equipos de especialistas, al igual que todos los años, fueron aprobadas por los consejos sectoriales de cada fondo.

Calendario Fondos Cultura 2027

Los rangos de fecha de apertura y cierre de las líneas de concurso de cada fondo son los siguientes:

BECAS CHILE CREA

Apertura: lunes 27 de julio.

Cierre: lunes 31 de agosto.

FONDO DEL LIBRO Y LA LECTURA / LÍNEA FOMENTO A LA CREACIÓN

Apertura: martes 28 de julio.

Cierre: martes 1 de septiembre.

FONDO DEL LIBRO Y LA LECTURA / OTRAS LÍNEAS

Apertura: miércoles 29 de julio.

Cierre: miércoles 2 de septiembre.

FONDO DE LAS ARTES ESCÉNICAS

Apertura: jueves 30 de julio.

Cierre: jueves 3 de septiembre.

FONDO DE FOMENTO AUDIOVISUAL

Apertura: viernes 31 de julio.

Cierre: viernes 4 de septiembre.

FONDO DE FOMENTO DE LA MÚSICA

Apertura: martes 4 de agosto.

Cierre: martes 8 de septiembre.

FONDART REGIONAL

Apertura: miércoles 5 de agosto.

Cierre: miércoles 9 de septiembre.

FONDART NACIONAL

Apertura: jueves 6 de agosto.

Cierre: jueves 10 de septiembre.

Más información en www.fondosdecultura.cl.