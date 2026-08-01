Especialista llaman a reforzar el diagnóstico precoz ante aumento de la letalidad por Virus Hanta

La Alerta Sanitaria por Virus Hanta decretada en 13 regiones del país volvió a poner el foco en una enfermedad que registra una de las tasas de letalidad más elevadas entre las infecciones virales presentes en Chile. En este contexto, especialistas insisten en que el diagnóstico oportuno es un factor clave para mejorar el pronóstico de los pacientes y fortalecer la respuesta del sistema de salud.

La medida adoptada por el Ministerio de Salud responde a un escenario epidemiológico complejo. Durante 2026, el Virus Hanta ha registrado una letalidad de 39%, con 18 fallecidos entre 46 casos confirmados, cifra que supera ampliamente el 18% reportado durante 2025.

A este panorama se suman los efectos de los recientes sistemas frontales que afectaron a la zona centro-norte del país. Las intensas lluvias, el aislamiento de localidades rurales y el mayor tiempo de permanencia de las personas en viviendas, bodegas y otros espacios cerrados incrementan el riesgo de contacto con el ratón colilargo, principal reservorio del virus, incluso durante la temporada invernal.

Frente a este escenario, especialistas advierten que cada hora puede marcar la diferencia en la evolución de los pacientes.

“Con los caminos cortados por las lluvias se retrasan los traslados, por lo tanto, no podemos permitirnos perder horas valiosas confundiendo el Hanta con un resfrío común o una influenza fuerte. Saber con precisión milimétrica qué patógeno está atacando al organismo permite salvar vidas y gestionar de manera eficiente los recursos de los hospitales públicos”, explica Luís Leyton, bioquímico de Biotecom.

Tecnología para acelerar la detección

Debido a que los primeros síntomas del Virus Hanta pueden confundirse con otras enfermedades respiratorias, el diagnóstico molecular se ha transformado en una herramienta fundamental para confirmar rápidamente la infección y orientar las decisiones clínicas.

Biotecom cuenta con pruebas de diagnóstico molecular multiplex disponibles en la red pública y privada de salud, una tecnología que permite detectar el Virus Hanta en pocas horas a partir de una única muestra, entregando información precisa para apoyar el tratamiento oportuno de los pacientes.

“La importancia de los test moleculares frente a los test inmunocromatográficos ya que debido a que las sensibilidades de los ensayos moleculares permiten establecer un diagnóstico más preciso. También se puede agregar que al tener ese mejor diagnóstico se pueden tomar las medidas epidemiológicas por parte de la autoridad sanitaria”, señala Luís Leyton, bioquímico de Biotecom.

Prevención y respuesta oportuna

Junto con reforzar las medidas preventivas —como ventilar espacios cerrados, evitar el contacto con roedores y acudir oportunamente a un centro de salud ante la aparición de síntomas compatibles—, desde Biotecom destacan que una detección temprana puede incidir positivamente en la evolución clínica de los pacientes.

“El valor del diagnóstico ya no solo radica en confirmar una sospecha clínica, sino en identificar con exactitud el microorganismo responsable bajo un entorno de alta presión. Contar con un resultado certero en pocas horas permite priorizar de inmediato las camas críticas para los pacientes con Hanta que realmente lo necesitan, evitar el uso innecesario de antibióticos y disminuir drásticamente los tiempos de espera en los servicios de urgencia”, concluye Leyton.