Vacunación contra la influenza: Minsal busca alcanzar el 85% de cobertura en Chile

El Ministerio de Salud anunció la ampliación de la campaña de vacunación contra la influenza a toda la población chilena, una medida que busca fortalecer la protección frente a la alta circulación de virus respiratorios y disminuir el riesgo de cuadros graves durante las semanas más frías que se avecinan. La decisión responde al escenario epidemiológico que enfrenta el país, marcado por bajas temperaturas, sucesivos sistemas frontales y un aumento en las enfermedades respiratorias.

Hasta ahora, la estrategia se concentraba en los grupos de mayor riesgo, pero desde el 23 de julio cualquier persona puede acceder gratuitamente a la vacuna en la red pública de salud. Según cifras gubernamentales actualmente se han administrado más de 7 millones de vacunas contra la influenza, con el fin de alcanzar la meta de un 85% de cobertura en los grupos prioritarios, ya que la Influenza A continúa siendo el virus respiratorio predominante.

La mejor herramienta

La directora de la carrera de Enfermería de la Universidad Andrés Bello, Marcela Díaz, destaca que la vacunación sigue siendo la herramienta más eficaz para prevenir las complicaciones asociadas a la influenza. “Las vacunas permiten que nuestro sistema inmunológico esté preparado para enfrentar el virus, disminuyendo significativamente el riesgo de hospitalización, complicaciones graves e incluso de fallecimiento. Aunque ninguna vacuna evita completamente el contagio, sí reduce considerablemente la severidad de la enfermedad“, señala la docente.

La académica explica que la protección adquiere especial relevancia en un invierno con temperaturas extremas y frecuentes sistemas frontales que favorecen la permanencia de las personas en espacios cerrados, aumentando la transmisión de virus respiratorios.

“Este es un muy buen momento para vacunarse. La circulación viral continúa siendo alta y todavía es posible obtener una protección efectiva para enfrentar las próximas semanas. Mientras más personas estén inmunizadas, menor será la transmisión del virus y mejor podremos proteger a quienes presentan mayor vulnerabilidad”, agregó.

Prioridad con los grupos de riesgo

Si bien la vacuna ahora está disponible para toda la población, Marcela Díaz insiste en que continúa siendo importante que mantengan su inmunización los grupos de riesgo definidos por el Programa Nacional de Inmunizaciones, y son las personas de 60 años y más, embarazadas, niños y niñas, personas con enfermedades crónicas, personal de salud y otros grupos priorizados por la autoridad sanitaria.

“En personas mayores, pacientes con enfermedades crónicas, embarazadas o personas inmunocomprometidas puede provocar complicaciones respiratorias severas que requieren hospitalización. Vacunarse es un acto de autocuidado, pero también de protección hacia la familia y la comunidad”, enfatizó.

Otras medidas preventivas

La especialista también refuerza que “la inmunización debe complementarse con otras medidas preventivas, como el lavado frecuente de manos, la ventilación de los espacios cerrados, cubrir boca y nariz al toser o estornudar y evitar el contacto con otras personas cuando se presentan síntomas respiratorios”.

Con la ampliación de la campaña a toda la población, las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a no postergar la vacunación y aprovechar la disponibilidad de dosis en vacunatorios, centros de salud y operativos extramurales habilitados en todo el país, con el objetivo de disminuir el impacto sanitario de la temporada invernal.