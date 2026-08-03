Bachelet: próximo líder de la ONU debe ser “un instrumento de nadie”

La expresidenta Michelle Bachelet fijó su visión sobre el futuro liderazgo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante una carta enviada al foro regional de candidatos a la Secretaría General del organismo, realizado este lunes en Montevideo, Uruguay.

La exmandataria no pudo asistir al “Diálogo regional sobre el futuro liderazgo de las Naciones Unidas”, convocado por el gobierno de Uruguay y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), debido a un cuadro viral agudo que, según explicó, evoluciona favorablemente.

“Esta situación me impide estar hoy junto a ustedes como habría sido mi deseo”, señaló al inicio de la misiva.

En el documento, Bachelet sostuvo que el encuentro se desarrolla en un momento decisivo para el sistema multilateral, marcado por “conflictos prolongados, crecientes desigualdades, una crisis climática que se agrava, retrocesos democráticos y una preocupante erosión de la confianza en las instituciones internacionales”.

La expresidenta planteó que ha llegado el momento de que América Latina y el Caribe encabecen la Secretaría General de la ONU y sostuvo que, tras 80 años de historia del organismo, “existe además una oportunidad histórica para que sea una mujer latinoamericana quien encabece la organización”.

No obstante, recalcó que el desafío va más allá del origen de quien asuma el cargo. “Pero no se trata solamente de quién ocupa el cargo, importa sobre todo cómo lo ejerce. La Secretaría General requiere independencia, imparcialidad, criterio y valentía”, afirmó.

Bachelet advirtió además que el próximo secretario o secretaria general estará sometido a presiones permanentes de gobiernos, potencias e intereses diversos, por lo que defendió un liderazgo autónomo.

“Por eso deberá escuchar a todos, pero no ser un instrumento de nadie, construir acuerdos pero sin renunciar a los principios en la carta y actuar con la misma firmeza frente a cualquier vulneración de derechos, de derecho internacional sin dobles estándares”, enfatizó.

El foro reunió a los aspirantes latinoamericanos a la Secretaría General de la ONU pocos días después de la primera votación informal del Consejo de Seguridad. Según reportó el medio especializado PassBlue, Bachelet obtuvo seis respaldos, cinco votos en contra y cuatro abstenciones, ubicándose de manera preliminar en el cuarto lugar entre los candidatos.

La costarricense Rebeca Grynspan encabezó esa primera medición con diez respaldos, un voto en contra y cuatro abstenciones, seguida por Carolyn Rodrigues-Birkett, de Guyana, y el argentino Rafael Grossi. En el encuentro de Montevideo participaron presencialmente Grynspan y María Fernanda Espinosa (Ecuador), mientras que Rodrigues-Birkett intervino de manera telemática y Grossi envió un mensaje en video.