Enfermedad de las encías: cómo afecta al corazón y dificulta el control de la diabetes

La salud bucal va mucho más allá de mantener una sonrisa saludable. Cada vez existe mayor evidencia científica de que la enfermedad periodontal, una infección crónica que afecta las encías y los tejidos que sostienen los dientes, puede influir en el desarrollo y evolución de enfermedades como los problemas cardiovasculares y la diabetes.

Aunque muchas personas relacionan el cuidado de las encías únicamente con la prevención de la pérdida de piezas dentales, especialistas advierten que la inflamación periodontal puede extender sus efectos a todo el organismo. Esto refuerza la importancia de la prevención, el diagnóstico precoz y una correcta higiene oral para proteger la salud general.

Enfermedad periodontal y salud cardiovascular

María Paz Rojas, académica de la Facultad de Odontología de la Universidad Andrés Bello (UNAB), explica que la enfermedad periodontal provoca una inflamación crónica que no permanece limitada a la boca.

“Las bacterias presentes en los tejidos periodontales pueden ingresar al torrente sanguíneo, un fenómeno conocido como bacteriemia, y desde ahí generar una respuesta inflamatoria que compromete a todo el organismo”, señala la especialista.

Esta inflamación sistémica puede favorecer el desarrollo y progresión de la aterosclerosis, proceso caracterizado por la acumulación de placas en las arterias. Diversas investigaciones han asociado la enfermedad periodontal con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, lo que convierte al cuidado de las encías en un factor relevante para la salud del corazón.

¿Cómo influye la enfermedad periodontal en la diabetes?

La relación entre la diabetes y la enfermedad periodontal es bidireccional. Según explica Rojas, las personas con diabetes presentan un mayor riesgo de desarrollar enfermedades de las encías, especialmente cuando mantienen un mal control de sus niveles de glicemia.

Al mismo tiempo, una enfermedad periodontal activa puede dificultar el control de la diabetes.

“Las personas con diabetes tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades en las encías, sobre todo cuando sus niveles de glicemia no están bien controlados. Al mismo tiempo, una enfermedad periodontal activa puede dificultar ese control, porque la inflamación constante hace que el organismo no module de forma eficiente la insulina”, explica la académica.

Este círculo vicioso provoca que la diabetes favorezca la enfermedad periodontal y que esta, a su vez, complique el manejo de la glicemia. La especialista destaca que tratar oportunamente las enfermedades de las encías y mantener una adecuada higiene bucal puede contribuir a mejorar el control glicémico y la calidad de vida de los pacientes.

Señales que no se deben ignorar de la enfermedad periodontal

La enfermedad periodontal suele avanzar lentamente y, en muchos casos, sin provocar dolor durante sus primeras etapas. Por ello, es importante consultar al odontólogo ante cualquiera de estos síntomas:

Sangrado de encías durante el cepillado o de forma espontánea.

Encías inflamadas, enrojecidas o sensibles.

Retracción de las encías.

Movilidad dental.

Mal aliento persistente.

“Estos síntomas pueden indicar la presencia de una enfermedad periodontal y requieren una evaluación profesional”, advierte Rojas.

Cómo prevenir la enfermedad periodontal y cuidar la salud bucal

La prevención sigue siendo la mejor estrategia para evitar complicaciones tanto en la boca como en el resto del organismo. Entre las principales recomendaciones destacan:

Cepillarse los dientes al menos dos veces al día utilizando una técnica adecuada.

Usar hilo o seda dental diariamente.

Asistir periódicamente al odontólogo, incluso si no existe dolor o molestias.

Mantener una alimentación equilibrada.

Evitar el consumo de tabaco.

Controlar enfermedades crónicas como la diabetes.

“Pequeños hábitos diarios pueden generar grandes beneficios para la salud de la boca y de todo el organismo”, concluye la académica de la Universidad Andrés Bello.

La salud de las encías también protege el organismo

La enfermedad periodontal puede desarrollarse durante años sin manifestar síntomas evidentes, por lo que el diagnóstico precoz resulta fundamental. Mantener una adecuada higiene oral, realizar controles odontológicos periódicos y controlar factores de riesgo como el tabaquismo y la diabetes no solo ayuda a conservar dientes y encías saludables, sino que también puede contribuir a disminuir el riesgo de complicaciones cardiovasculares y mejorar el bienestar general.