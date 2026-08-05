Premio Internacional StgoFoto reunió fotolibros y distinguió a autores de Argentina, Chile y México

Con una amplia participación de público durante cuatro días de actividades en el Centro Cultural La Moneda, StgoFoto 2026 concluyó exitosamente su quinta edición, consolidándose como uno de los principales encuentros dedicados al fotolibro en América Latina.

Con una convocatoria de más de 19 mil asistentes, la quinta edición de StgoFoto reunió a 60 editoriales —10 de ellas extranjeras— y 9 artistas fanzineros.

Su programación incluyó 18 lanzamientos y charlas, cuatro exhibiciones de documentales, 5 muestras expositivas, 127 personas beneficiarias con talleres y un Visionado de Proyectos con 20 maquetas de fotolibros.

Coproducido por FLACH Librería y el Centro Cultural La Moneda, StgoFoto promueve la circulación de publicaciones fotográficas y el intercambio entre comunidades creativas, editoriales y públicos.

Financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart), el festival combina exhibición, formación y mediación cultural, y culminó con la entrega del Premio Internacional StgoFoto al fotolibro editado durante el último año.

Esta iniciativa reconoce la excelencia y diversidad de la producción editorial contemporánea vinculada a la fotografía. El premio convocó a fotógrafas, fotógrafos y editoriales de distintos países con fotolibros publicados entre julio de 2025 y julio de 2026. En total se recibieron 65 postulaciones, de las cuales 21 fueron seleccionadas como finalistas por el jurado integrado por Andrea Aguad, Zaida González y Luis Weinstein.

Cuestionamiento a los mandatos de la masculinidad obtuvo el máximo reconocimiento

El Premio Internacional StgoFoto 2026 fue otorgado a ¿Vos de qué jugás?, del fotógrafo argentino Rod Isaurralde, una autopublicación que propone una reflexión visual sobre las tensiones de la masculinidad contemporánea, cuestionando mandatos patriarcales a través de una propuesta editorial.

Rod Insaurralde señaló: “Recibir este premio es uno de los mayores honores que puede recibir mi trabajo. Cuando uno hace un fotolibro pone sus tripas en cada pliego, sin saber nunca hasta dónde puede llegar; por eso este reconocimiento me emociona profundamente. ¿Vos de qué jugás? nace de mis propios miedos, fragilidades y contradicciones para poner en tensión los mandatos de la masculinidad. En un momento en que los gobiernos de ultraderecha vuelven a reivindicar el modelo arquetípico del varón fuerte, proveedor e invulnerable, este trabajo busca resistir desde la imagen y abrir otras narrativas posibles sobre lo masculino. Que este premio haya distinguido además una autopublicación argentina, realizada de manera completamente independiente y con recursos propios, es una enorme alegría y una señal de que StgoFoto apuesta por la potencia de las obras más allá de su escala de producción”.

Fotolibros de Chile y México fueron reconocidos con menciones honrosas

El jurado otorgó además dos menciones honrosas. La primera fue para Y hay pájaros en el alambre, de Gabriela García Rivas, Gabriel García Rivas y Georgina Rivas Bocanegra (editorial Hydra, México) y la segunda, para Sandy, de la fotógrafa chilena Loreto Vergara Gálvez, autopublicado en Valparaíso.

Ana Casas Broda, de Editorial Hydra señaló: “Esta mención cobra una doble relevancia para nosotros y la autora. Por un lado, porque Hay pájaros en el alambre, de Gabriela García Rivas (que menciona como co-autores a sus padres), es un fotolibro único porque aborda de forma experimental el más importante movimiento revolucionario de la segunda mitad del siglo XX en México: el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, en Chiapas. Por primera vez desde la voz de la autora como niña y como adulta (hija de médicos que participaron en la construcción de un sistema de salud comunitario), a través de textos e imágenes del archivo y propias, cuestiona su propia identidad en un territorio en disputa de enorme relevancia social y política. Y por el otro, la relación entre México y el exilio chileno, siendo además los profesores de medicina como ejercicio social, de los padres de la autora, exiliados chilenos y argentinos. Recibir el premio de este invaluable festival de fotolibro en el Centro Cultural de la Moneda en Chile, construye un gesto de memoria y solidaridad latinoamericana”.

Por su parte, Loreto Vergara comentó: “Estoy muy agradecida y feliz por recibir esta mención honrosa para Sandy, la Marilyn del puerto. Este reconocimiento pone en valor el proyecto y mi trabajo como fotógrafa, y tiene un significado especial al provenir de un espacio dedicado exclusivamente a la fotografía y al fotolibro, con una creciente proyección internacional. Además, permite que el libro alcance nuevos públicos, espacios y redes. En el libro abordo la historia íntima de una integrante de mi familia a partir de una investigación sobre su pasado, cuando fue una figura emblemática del puerto de San Antonio. El libro reúne fotografías de archivo de la protagonista, imágenes actuales y registros de su círculo, esto último fragmentado para poner el foco en la gestualidad de las manos y el cuerpo. A partir de esta mixtura el proyecto narra una memoria íntima de la protagonista como trabajadora sexual, desplazando una lectura cronológica hacia una experiencia afectiva del tiempo”.

Veintiún publicaciones integraron la muestra del Premio Internacional

Los fotolibros finalistas fueron exhibidos durante el festival en el Espacio Wiphala del Centro Cultural La Moneda, ofreciendo un panorama de las múltiples formas en que el fotolibro se desarrolla como espacio de creación, investigación y experimentación editorial.

Como parte del compromiso de StgoFoto con la preservación y circulación del patrimonio editorial contemporáneo, todos los ejemplares postulantes pasarán a integrar la colección de la Biblioteca Municipal Víctor Domingo Silva de Ovalle, fortaleciendo el acceso público a estas publicaciones y promoviendo su circulación en distintos territorios del país.

Los finalistas fueron: Rod Isaurralde, Mauricio Valenzuela, Luana Navarro, Loreto Vergara, Romina Alarcón Cid, Forever, Alessandro Cinque, Diego Miguel Defeo, Anaí Tirado Miranda, Amparo Baquerizas, Héctor López Espinoza, Gabriela García Rivas, Gabriel García Salyano, Georgina Rivas Bocanegra, Camilo Salvo, Manuel Castillo, Rodrigo Abd, Clara Espinoza Cavour, Mauricio Soto, Sebastián Thomas, Pilar Pedraza, Thomas Locke Hobbs y Maite Mérida.

Con esta quinta edición, StgoFoto reafirma su lugar como una de las principales plataformas de difusión del fotolibro en Latinoamérica, promoviendo el encuentro entre artistas, editoriales y públicos en torno a la fotografía contemporánea. Este año, contó con la colaboración de las Embajadas de Brasil y Argentina en Chile, la Cineteca Nacional de Chile, Bibliometro, Zarricueta Impresores, Escuela de Imagen y Comunicación Alpes, Instituto Profesional Arcos y Sony Latin America.