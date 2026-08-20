En el Reino Unido y Estados Unidos es más común hacer un almuerzo ligero seguido de una comida abundante por la noche.

Pero puede que lo hayamos entendido al revés, según una disciplina científica emergente: la crononutrición. Esta área sugiere que una alimentación saludable no solo tiene que ver con lo que comemos, sino también con el momento en que lo hacemos.

Desde la reducción de la obesidad hasta la prevención de enfermedades cardiovasculares, numerosos estudios demuestran que nuestro reloj biológico interno, o ritmo circadiano, desempeña un papel fundamental en cómo procesamos los alimentos.

Y también en nuestra salud general.

A continuación te explicamos por qué y cómo organizar tus comidas para sacar partido de ello.

Ajusta tu reloj a la “hora” adecuada

Marta Garaulet, de la Universidad de Murcia en España, comenzó a interesarse por el impacto de los horarios de las comidas tras realizar observaciones en su clínica de adelgazamiento.

Hace más de una década, observó a dos pacientes que obtuvieron resultados diferentes en la pérdida de peso, a pesar de vivir juntas y seguir exactamente la misma dieta.

Una almorzaba sobre las 1:00 pm, mientras que la otra solo podía comer más tarde debido a su horario de clases. “Esa era la única diferencia”, afirma Garaulet.

La estudiante que almorzaba más temprano había perdido mucho más peso al cabo de seis semanas. Esta evidencia la llevó a investigar la intrigante posibilidad de que el horario de las comidas pudiera tener una enorme influencia en la pérdida de peso.

Junto con colegas de la Universidad de Murcia, Garaulet hizo un seguimiento de 420 adultos en España que participaron en el mismo programa de pérdida de peso durante 20 semanas.

De esa forma, descubrió que quienes almorzaban más temprano perdían más peso y lo hacían más rápidamente en comparación con quienes optaban por almorzar más tarde.

De manera similar, en un pequeño ensayo aleatorizado y controlado, 32 mujeres sanas consumieron las mismas comidas durante dos semanas.

Aquellas que almorzaban más tarde mostraron un peor control de la glicemia y quemaron menos hidratos de carbono. Desde entonces, numerosos estudios han demostrado que nuestro ritmo circadiano influye en el hambre, la digestión y el metabolismo.

¿Pero por qué comer exactamente la misma comida a una hora diferente del día tiene un efecto tan potente?