Trama Bielorrusa: abogado Mario Vargas deja la prisión preventiva tras más de 280 días

Después de más de 280 días privado de libertad, el abogado Mario Vargas dejará la prisión preventiva que cumplía desde noviembre de 2025 en el marco de la investigación por la denominada Trama Bielorrusa.

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió este jueves la apelación presentada por su defensa y sustituyó la cautelar por arresto domiciliario total.

Junto con ello, el tribunal decretó arraigo nacional y la prohibición de mantener comunicación con otros imputados y testigos vinculados a la investigación.

Vargas fue formalizado por los delitos de soborno y lavado de activos por su presunta participación en pagos relacionados con el consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec.

La investigación también involucra a Eduardo Lagos Herrera, Gonzalo Migueles y la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.

La decisión de la Corte revierte lo resuelto la semana pasada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que había rechazado modificar las cautelares de Vargas. Frente a esa determinación, su defensa recurrió ante el tribunal de alzada.

Entre sus argumentos, sostuvo que la prisión preventiva había quedado sustentada “exclusivamente sobre la gravedad abstracta de los delitos investigados”, además de cuestionar una referencia al ejercicio de su derecho a guardar silencio y la comparación de su situación procesal con la de Vivanco.

La defensa también alegó que no se habían considerado suficientemente las diferencias entre la situación de Vargas y la del coimputado Eduardo Lagos.

Tras conocerse la resolución, su abogado Sergio Contreras valoró el cambio de cautelar y sostuvo que actualmente no existen antecedentes que justifiquen mantener a su representado en prisión preventiva.

“Se revocó la medida cautelar de prisión preventiva (…) a la de arresto domiciliario total, arraigo y prohibición de todo tipo de comunicación con imputados y testigos”, explicó.

Contreras agregó que “no hay ningún elemento que diga relación con un peligro para la investigación actual”.

El defensor sostuvo además que la salida de Vargas de prisión facilitará la preparación de la estrategia judicial. “Hacer una defensa desde la cárcel es complejo”, señaló.

Asimismo, confirmó que evalúan solicitar que el abogado declare ante la Fiscalía, posibilidad que, según explicó, ya había sido conversada con la persecutora regional y que se mantiene tras la modificación de sus medidas cautelares.