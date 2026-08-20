Squella y Longton acuerdan cambios a reforma de seguridad tras diferencias en el oficialismo

Las diferencias que abrió en el oficialismo la reforma constitucional de seguridad del Gobierno comenzaron a traducirse en modificaciones concretas. Los senadores Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, y Andrés Longton (RN) acordaron presentar indicaciones para cambiar dos de los puntos que mayores reparos han provocado: el nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública y la facultad para afectar las comunicaciones.

El acuerdo marca un acercamiento entre ambos parlamentarios luego de las discrepancias que han surgido dentro del sector. Squella había cuestionado públicamente los reparos provenientes de Chile Vamos y emplazado a sus parlamentarios a definir “en qué lado se quieren poner”, mientras Longton ha sido una de las voces oficialistas que ha pedido revisar el alcance de algunas de las nuevas atribuciones.

Este miércoles, ambos senadores difundieron una declaración conjunta en sus cuentas de X anunciando que llevarán sus propuestas a la discusión legislativa.

“Coincidimos en la importancia de avanzar en la agenda de seguridad y anunciamos desde ya la presentación de indicaciones que recojan las inquietudes que se han presentado sobre la reforma constitucional”, señalaron.

El primero de los cambios apunta al diseño del nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública. La propuesta del Ejecutivo ha sido cuestionada, entre otras razones, por la posibilidad de mantenerlo vigente hasta por 240 días sin autorización parlamentaria.

Squella y Longton acordaron reemplazar ese diseño por uno que involucre al Poder Legislativo desde su aplicación.

La propuesta es que el Estado de Excepción se decrete “con acuerdo entre el Presidente de la República y el Congreso Nacional desde el primer momento y sujeto a revisión cada 30 días”.

Con ello, ambos senadores recogen uno de los principales cuestionamientos formulados desde Chile Vamos respecto de la posibilidad de mantener durante un período prolongado un régimen excepcional sin intervención del Congreso.

El segundo cambio apunta directamente a la posibilidad de intervenir las comunicaciones. La propuesta original contempla facultades para interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones durante la vigencia del nuevo Estado de Excepción.

En este punto, Squella y Longton acordaron sacar esa atribución de la reforma.

“Es conveniente dejar fuera la afectación a las comunicaciones que originalmente se sometió al debate legislativo”, afirmaron.

Las modificaciones planteadas por ambos senadores se conocen mientras los partidos oficialistas continúan revisando la iniciativa. RN convocó para este jueves a sus parlamentarios a una reunión con los abogados constitucionalistas Marisol Peña, Juan José Ossa y Teodoro Ribera para analizar sus alcances.

Longton ya había anticipado que su colectividad buscaría introducir cambios al texto. “La discusión debe darse con seriedad y poniendo por delante legislar para combatir con herramientas legítimas y efectivas el crimen organizado y terrorismo y para eso la precisión de los cambios es relevante”, sostuvo.

En paralelo, parlamentarios de Chile Vamos comenzaron a preparar otras indicaciones, mientras que en la UDI también se trabaja en propuestas para modificar aquellas disposiciones que han provocado cuestionamientos dentro del propio oficialismo.

Pese a los reparos y a las modificaciones anunciadas, Squella y Longton reafirmaron su respaldo al objetivo general de la agenda de seguridad del Ejecutivo.

“Seguiremos trabajando para aprobar todos los proyectos de seguridad, teniendo en cuenta que la emergencia por la que atraviesa nuestro país, amerita el máximo esfuerzo de todos, en total unidad nacional”, concluyeron.