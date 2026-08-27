Por qué nos sentimos tan atraídos por los videos de limpiezas de casas de acumuladores compulsivos

La popularidad de los videos de limpieza ha crecido rápidamente en los últimos años.

En 2023, Unilever se asoció con TikTok para lanzar una comunidad llamada CleanTok —que proviene de juntar la palabra limpieza en inglés con el final de la red social— después de que este género acumulara allí 78.000 millones de visualizaciones.

¿Por qué la gente se siente tan atraída por los videos de casas llenas de objetos acumulados, la limpieza de escenas del crimen y limpiezas extremas?

Gordon cree que los videos de su cuenta han acumulado miles de visitas porque la gente es “naturalmente curiosa” y “chismosa”.

“Nos gusta adentrarnos un poco en la vida de otras personas, sobre todo cuando hay un ‘antes y después’ impactante, o cuando pueden presenciar el proceso”, afirma.

“A la gente le resulta muy interesante y, de hecho, bastante satisfactorio”, agrega.

La comunidad CleanTok

Wasim Ahmed, profesor de marketing en la universidad inglesa de Hull, afirma que todo se reduce a que la gente anhela una sensación de control, curiosidad y conexión con los demás.

“En el video de formato corto se ve algo que crea tensión, que muestra mucho desorden, y luego hay un proceso y una resolución que pueden resultar bastante tranquilizadores”, dice Ahmed.

“Resulta muy satisfactorio ver un problema claro y una solución clara en menos de un minuto”, continúa.