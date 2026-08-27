Congreso Futuro refuerza llamado de Vodanovic y Bellolio a pensar Chile más allá de cuatro años

La propuesta de los alcaldes de Maipú y Providencia, Tomás Vodanovic (FA) y Jaime Bellolio (UDI), para construir acuerdos de Estado que trasciendan los ciclos electorales volvió a poner sobre la mesa una discusión que Congreso Futuro viene impulsando: cómo recuperar la capacidad de anticiparse a los problemas, sostener políticas públicas más allá de un gobierno e incorporar a las nuevas generaciones en las decisiones que definirán el país de las próximas décadas.

La idea quedó sintetizada en una frase que ambos alcaldes utilizaron al presentar “Chile a treinta años: una invitación desde dos veredas distintas”: “No podemos seguir reiniciando el país cada cuatro años”. El planteamiento apunta a promover acuerdos de Estado capaces de sobrevivir a los cambios de administración y a las alternancias políticas.

La discusión adquirió una dimensión generacional una semana antes, durante la séptima edición de Congreso Jóvenes Futuro 2026, encuentro que reunió a más de 3 mil personas bajo el lema “Conectemos con ideas”. Allí, la mirada estuvo puesta no solo en los desafíos que deberá enfrentar Chile, sino también en quiénes tendrán que vivir con las consecuencias de las decisiones que se adopten hoy.

Inteligencia artificial, transformación del empleo, nuevas habilidades, participación e incertidumbre fueron algunos de los temas abordados durante la jornada. Uno de los conceptos centrales fue el de “futurabilidad”, entendido como la capacidad de incorporar el bienestar de las generaciones futuras en las decisiones del presente y de entregar a los jóvenes herramientas para participar en ellas.

“El futuro no está escrito en piedra ni en papel. Es algo que hay que decidir deliberadamente, colectivamente. Estas instancias, donde la gente se junta, discute, ve los riesgos y los beneficios, permiten ir avanzando”, planteó Pablo Egaña, académico y experto en futuro del trabajo.

La discusión también fue llevada al terreno del liderazgo por Julieta Flores, divulgadora científica de 17 años y una de las expositoras del encuentro. “Nosotros también somos el entorno del que alguien más está aprendiendo. Entonces, deberíamos preguntarnos: ¿qué enseñanza estoy dejando? ¿Qué futuro estoy ayudando a construir de la forma en que lidero hoy?”, señaló.

Para Constanza Rodríguez, coordinadora de la Red de Jóvenes de Congreso Futuro, la perspectiva de treinta años tiene una particular relevancia para quienes hoy son jóvenes.

“Para una generación que en 2050 estará en plena vida adulta, pensar a treinta años tiene una implicancia especialmente concreta”, afirmó. A su juicio, las decisiones que se adopten actualmente en áreas como educación, inteligencia artificial, cambio climático, empleo y desarrollo territorial determinarán una parte importante del país que esas generaciones deberán habitar.

Un antecedente entre autoridades de distintas veredas

El acercamiento entre esta discusión y la propuesta de Vodanovic y Bellolio tiene además un antecedente. En enero de 2025, el alcalde de Maipú participó junto al jefe comunal de Huechuraba, Maximiliano Luksic, en uno de los primeros encuentros que contribuyeron a impulsar la Red de Jóvenes Futuro.

La instancia buscó reunir frente a las nuevas generaciones a autoridades provenientes de trayectorias y sensibilidades políticas distintas, con el objetivo de conversar sobre el ejercicio de lo público, la polarización y las dificultades para alcanzar soluciones más allá de las diferencias partidarias.

En aquella oportunidad, Luksic explicó que una de las razones que lo llevaron a entrar en política fue precisamente su preocupación por la polarización, la intolerancia y las dificultades para generar espacios de diálogo. Vodanovic, en tanto, destacó cómo la gestión municipal obliga a contrastar las ideas políticas con problemas concretos y con las necesidades cotidianas de las personas.

El planteamiento adquiere especial relevancia en un escenario en que buena parte de la discusión pública se desarrolla en plataformas digitales que determinan qué contenidos recibe cada usuario y con qué perspectivas termina interactuando.

Desde Congreso Futuro advierten que recuperar espacios de encuentro entre personas que piensan distinto también constituye un desafío democrático. La directora ejecutiva de Fundación Encuentros del Futuro, Marcela Oyarzún, sostuvo que pensar el futuro supone algo más que proyectar tendencias.

“Requiere encontrarnos con quienes piensan distinto, anticipar los cambios antes de que se conviertan en crisis y, especialmente, incorporar a quienes van a vivir sus consecuencias”, afirmó.

En esa línea, planteó que los jóvenes no debieran ser considerados únicamente como receptores de las decisiones adoptadas por las generaciones actuales. “Los jóvenes no pueden ser solamente destinatarios del Chile que construyamos: tienen que participar de esa construcción”, sostuvo.

Las reflexiones y contenidos de Congreso Jóvenes Futuro 2026 se encuentran disponibles en el canal de YouTube de Congreso Futuro.