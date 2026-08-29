Rutina del segundo semestre: 5 recomendaciones para conciliar trabajo y vida personal

El retorno a la rutina del segundo semestre puede generar nuevas exigencias para quienes deben compatibilizar sus responsabilidades laborales con las personales y familiares. La vuelta a clases de los hijos, cambios en los horarios, mayores compromisos laborales y la reorganización de los sistemas de cuidado pueden hacer más evidente la dificultad para responder simultáneamente a los distintos roles que una persona desempeña.

Esta situación forma parte de la vida laboral y puede presentarse en distintos grupos ocupacionales. El problema surge cuando las demandas comienzan a superponerse de manera persistente, los requerimientos superan los recursos disponibles o la persona siente que no cuenta con las herramientas necesarias para responder adecuadamente.

“Una persona puede desempeñar simultáneamente diversos roles: trabajador, madre o padre, pareja, hijo, cuidador o estudiante. No todos estos roles requieren el mismo nivel de atención en todo momento y, cuando sus demandas se superponen, pueden generar sensación de agobio, inquietud o tensión”, explica Miguel Valencia-Contrera, profesor-investigador del Instituto de Investigación del Cuidado en Salud de la Universidad Andrés Bello y miembro del claustro del programa de Doctorado en Ciencia de Enfermería de la UNAB.

Priorizar para ordenar las demandas

Uno de los primeros pasos para facilitar la conciliación consiste en identificar qué rol requiere mayor atención en un momento determinado. “Durante el inicio del segundo semestre, por ejemplo, los trabajadores con hijos en edad escolar pueden enfrentar simultáneamente las exigencias del trabajo y la reorganización de horarios, traslados, actividades escolares y sistemas de cuidado”, explica Valencia.

La prioridad no necesariamente será permanente, ya que las necesidades cambian de acuerdo con las circunstancias. Por ello, reconocer dónde se deben concentrar los recursos disponibles permite enfrentar las demandas de manera más consciente y evitar intentar responder al mismo tiempo a todas las obligaciones.

Redes de apoyo

La conciliación tampoco depende exclusivamente del esfuerzo de una sola persona. Hay quienes cuentan con distintas redes de apoyo que pueden ayudar a distribuir las responsabilidades y enfrentar períodos de mayor exigencia.

“La familia, amigos, vecinos, otros padres y organizaciones comunitarias pueden entregar apoyo en el ámbito personal. En el espacio laboral, compañeros de trabajo, jefaturas y determinadas medidas organizacionales también pueden facilitar la respuesta frente a nuevas demandas. Solicitar ayuda y distribuir responsabilidades también son estrategias de conciliación. Ninguna persona tiene que responder individualmente a todas las exigencias”, plantea Valencia.

Proteger los tiempos personales

Otro aspecto relevante consiste en establecer límites entre el trabajo y la vida personal. Cuando los mensajes, correos y otras responsabilidades laborales invaden de manera constante el tiempo destinado al descanso, pueden dificultar la recuperación y aumentar la sensación de sobrecarga.

“Una estrategia práctica consiste en preguntarse si realmente es necesario responder una solicitud durante el tiempo personal o si puede esperar hasta el inicio de la siguiente jornada laboral. Establecer estos límites no depende solamente de la voluntad de los trabajadores. Las organizaciones también tienen un papel importante en la generación de condiciones que permitan respetar los tiempos de descanso y desconexión”, detalla el docente.

Ajustar responsabilidades según las circunstancias

Las demandas laborales y personales no se mantienen constantes. Durante algunos períodos, el trabajo puede requerir una mayor dedicación, mientras que en otros puede aumentar la necesidad de atención de los roles personales.

Por ello, la conciliación también implica renegociar temporalmente responsabilidades y expectativas. Una etapa de alta carga laboral, por ejemplo, puede requerir recurrir a la familia extensa u otras redes para apoyar el cuidado de los hijos. Del mismo modo, una situación personal que demande mayor atención puede hacer necesario conversar con la jefatura o el equipo para reorganizar determinadas responsabilidades, cuando las condiciones laborales lo permitan.

“La clave no está en intentar responder siempre de la misma manera, sino en ajustar las estrategias a las circunstancias que estamos enfrentando”, explica el académico.

Revisar estrategias

La conciliación tampoco constituye un estado definitivo. Cambios como una enfermedad de un familiar, el nacimiento de un hijo, una nueva responsabilidad laboral o una modificación de jornada pueden transformar las prioridades y hacer necesario reorganizar nuevamente las tareas.

Por eso, resulta útil evaluar periódicamente si las estrategias utilizadas continúan funcionando y si las prioridades se mantienen. También puede ser necesario identificar nuevos apoyos o redistribuir responsabilidades.“Conciliar los roles laborales y personales es, en gran medida, un proceso dinámico de aprendizaje y adaptación. No significa alcanzar un equilibrio perfecto entre todas las áreas de nuestra vida, sino desarrollar progresivamente la capacidad de priorizar, utilizar los recursos disponibles, establecer límites, renegociar demandas y reevaluar nuestras decisiones”, concluye el experto.