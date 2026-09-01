Nueva vacuna contra el neumococo: qué cambia desde septiembre

A partir del 1 de septiembre, el Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) incorpora al calendario infantil la vacuna antineumocócica conjugada 20 valente (PCV20), en reemplazo de la PCV13 que se usaba hasta ahora.

La nueva fórmula amplía de 13 a 20 los serotipos del neumococo cubiertos y refuerza la protección de los lactantes frente a enfermedades graves como la neumonía, la meningitis y la sepsis. El esquema de dosis no cambia.

Por qué se actualiza el calendario

La actualización responde a una recomendación del Comité Asesor de Vacunas y Estrategias de Inmunización (CAVEI) y a dos señales epidemiológicas. Según datos oficiales, los casos confirmados de enfermedad neumocócica invasora subieron de 400 en 2022 (2 por cada 100 mil habitantes) a 773 en 2025 (3,8 por cada 100 mil).

María Paz Bertoglia, epidemióloga y académica del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, explica que parte de ese aumento se debe al rebote esperable tras el período de restricciones sanitarias, pero que a él se suma el llamado reemplazo de serotipos: al reducirse los tipos cubiertos por la vacuna anterior, otros no contemplados encuentran espacio para circular.

A eso se agrega un factor estacional. La positividad de virus respiratorios llegó a 56,1% en la semana epidemiológica 33 de este año, el registro más alto de 2026, y una infección viral previa facilita que el neumococo se vuelva invasor. “Por eso el Ministerio de Salud reforzó la vigilancia epidemiológica y el diagnóstico precoz durante este período. También pesa la resistencia a los antimicrobianos que la Organización Mundial de la Salud viene advirtiendo desde 2024, un fenómeno que reduce las opciones de tratamiento en los cuadros más severos”, añade la especialista.

Qué protección ofrece la nueva vacuna

Según Bertoglia, la ventaja central de la nueva vacuna es de cobertura: “Al ampliar el número de serotipos incluidos, reduce el riesgo de enfermedad invasora frente a variantes que hoy circulan sin control y suma protección frente a cuadros no invasores, como la otitis media, que explican buena parte del consumo de antibióticos en la infancia”.

La vacuna está destinada a todos los lactantes del país, de forma gratuita, tanto en la red pública como en los vacunatorios privados en convenio. El esquema se mantiene sin cambios: los lactantes de término reciben dosis a los 2 y 4 meses más un refuerzo a los 12 meses, mientras que los prematuros reciben dosis a los 2, 4 y 6 meses más el refuerzo a los 12 meses. Bertoglia precisa que no se trata de una dosis extra, sino de una vacuna que protege más, y que quienes ya iniciaron su esquema con PCV13 no deben reiniciarlo. Los vacunatorios usarán primero las dosis de la fórmula anterior que aún tengan disponibles para cerrar los esquemas ya comenzados.

Qué se sabe de su seguridad

La PCV20 cuenta con autorización de las principales agencias regulatorias y años de uso en programas nacionales de distintos países. Según la académica UNAB, su perfil de seguridad no difiere sustantivamente del de la PCV13. Las reacciones más frecuentes se concentran en las primeras 48 horas y son locales, como molestia, enrojecimiento o hinchazón en el sitio de la inyección; algunos lactantes presentan irritabilidad, somnolencia, menos apetito o fiebre, manifestaciones leves y transitorias.

En los niños nacidos a las 28 semanas de gestación o menos, se recomienda vigilar la respiración durante las 48 a 72 horas posteriores a las dosis de la serie primaria, por un riesgo potencial de apnea descrito para las vacunas inyectables en este grupo. Se trata de una medida de observación, no de una contraindicación.

Qué queda pendiente

La actualización no incluye por ahora a las personas mayores, el grupo que concentra la mayor mortalidad por esta enfermedad. Según datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), los fallecimientos se concentraron en personas de 60 años y más, con cerca del 78% de las muertes en 2024 y 2025. El Ministerio de Salud comprometió el reemplazo de la vacuna polisacárida que se usa en ese grupo para 2027. La epidemióloga señala que cerrar esa brecha es el complemento natural de la decisión que comienza a aplicarse esta semana.

El llamado a padres, madres y cuidadores es revisar el carné de vacunación de sus hijos e hijas, verificar si hay dosis pendientes y acudir al vacunatorio cuando corresponda. Los registros pueden consultarse en línea a través del Portal Paciente, con ClaveÚnica.

En un lactante, las señales que no deben esperar son la dificultad para respirar, el rechazo a la alimentación, la fiebre alta o la temperatura anormalmente baja, la irritabilidad o la somnolencia extremas, los vómitos persistentes y la rigidez de cuello. Ante cualquier duda, los profesionales de la red de salud y los canales de Salud Responde están disponibles para orientar.