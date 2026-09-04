Coma inducido de Camilo Escalona: qué es y para qué sirve

El expresidente del Senado y secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, permanece en coma inducido en la Clínica Indisa. Según informó su entorno, el dirigente se encuentra estable dentro de su gravedad, mejorando y sin riesgo vital. La medida corresponde a una sedación profunda utilizada en unidades de cuidados intensivos para facilitar determinados tratamientos y disminuir las exigencias del organismo mientras se enfrenta una condición médica grave.

En su entorno se informó que está estable dentro de su gravedad, pero mejorando y sin riesgo vital.

Desde que su enfermedad se hizo pública ha pasado por distintas hospitalizaciones y permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos de la misma clínica, de donde salió el 18 de mayo, según consignó entonces CNN.

La enfermedad. Escalona fue diagnosticado con un cáncer de próstata en 2024. Optó por seguir a cargo de la secretaría general del partido hasta que en abril de este año, en entrevista con La Tercera, relató que padecía una “dolencia catastrófica”. A mediados de 2025 sufrió además una caída que le fracturó una vértebra.

Desde entonces se ha mantenido alejado de la actividad política, con reapariciones puntuales: en junio, un video en Instagram para agradecer los saludos por su cumpleaños; en julio, otro con un llamado a la unidad del PS.

El 13 de agosto, el partido organizó un encuentro de adhesión en la Confitería Torres para reunir fondos destinados a costear su tratamiento. Entre los asistentes estuvo el ministro de la Segpres, José García Ruminot, quien compartió con Escalona en el Senado.

La familia. El exsubsecretario de la Segegob Erwin Díaz, cercano a Escalona, difundió un comunicado a nombre de la familia. “Queremos informar que su estado de salud está mejorando y no se encuentra en riesgo vital”, señaló. Agradeció “la preocupación y el interés” de los medios y pidió “respeto y consideración hacia Camilo, su familia y sus cercanos en estas circunstancias”.

Qué es un coma inducido

Se trata de un estado de inconsciencia profunda provocado con fármacos sedantes y anestésicos —propofol, midazolam o barbitúricos— bajo monitoreo permanente en una UCI.

En lenguaje clínico se habla de sedación profunda. Se mantiene mientras dura la infusión y se revierte de manera gradual al retirarla. Su objetivo es reducir al mínimo la actividad cerebral y las demandas del organismo mientras se trata un problema grave.

Las indicaciones más frecuentes son lesiones cerebrales con presión intracraneal elevada, crisis convulsivas refractarias y, sobre todo, la necesidad de ventilación mecánica: cuando un paciente debe ser intubado por una insuficiencia respiratoria, una infección severa o una cirugía mayor, se lo seda para que tolere el ventilador y el cuerpo concentre sus recursos en recuperarse.

En un paciente oncológico bajo tratamiento agresivo, el coma inducido suele responder a una complicación aguda —infecciosa, respiratoria o quirúrgica— y no al cáncer en sí.

El procedimiento no implica por sí mismo un riesgo vital inminente, pero sí soporte vital en cuidados intensivos, y sus riesgos aumentan con la duración. Toda la información disponible proviene del PS y del entorno del dirigente; la clínica no ha emitido un parte médico.

El objetivo es controlar una condición médica grave

El coma inducido es una herramienta de medicina intensiva que permite mantener al paciente bajo sedación profunda mientras los equipos médicos tratan la causa que motivó su uso. La evolución depende de la condición que enfrenta cada persona y de la respuesta al tratamiento, por lo que el estado de salud de Escalona debe seguirse de acuerdo con la información que entregue su familia o el equipo médico tratante.