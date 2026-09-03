Judd asegura que con Kast la doctrina Donroe “se vuelve muy fácil” de aplicar

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, destacó la disposición del Gobierno de José Antonio Kast para implementar la llamada doctrina Donroe y afirmó que cada representante diplomático estadounidense tiene autonomía para adaptar esa política a la realidad del país donde ejerce.

Durante el panel “El nuevo papel de Estados Unidos en Iberoamérica”, realizado en el Foro Madrid 2026, Judd señaló que, “cuando tienes una administración como la de José Antonio Kast se vuelve muy fácil”, según consignó La Tercera.

La doctrina Donroe corresponde a la reformulación promovida por el Presidente estadounidense, Donald Trump, de la doctrina Monroe, política exterior desarrollada durante el siglo XIX para reivindicar la influencia de Washington en el hemisferio occidental.

Frente a los cuestionamientos que ha recibido esa estrategia, el diplomático afirmó que las críticas le causan gracia porque, a su juicio, “Chile está aplicando la doctrina Donroe”. Judd vinculó esta postura con la necesidad de identificar las prioridades nacionales y actuar de acuerdo con ellas.

Cooperación contra el crimen organizado

El embajador también valoró la participación chilena en el programa Shield of Americas, iniciativa que, según explicó, permitirá atacar el núcleo del problema representado por las organizaciones criminales y definir qué herramientas necesita cada país.

Como ejemplo, sostuvo que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) no habría podido combatir por sí solo al Tren de Aragua en Estados Unidos. De acuerdo con Judd, fue necesaria una respuesta integral del Gobierno para casi erradicar a la organización en ese país, aunque todavía permanecerían algunos de sus integrantes.

El representante estadounidense añadió que Shield of Americas permitirá diseñar una estrategia adaptada a Chile y que, posteriormente, el país pueda colaborar con otras naciones. A su juicio, estos programas facilitarán el cumplimiento de uno de los principales compromisos por los que Kast fue elegido: enfrentar al crimen organizado y mejorar la seguridad.