Los chilenos se mantienen conectados en las vacaciones, pero 87% prioriza el tiempo en familia

Las vacaciones de invierno no significan desconexión para los chilenos. Por el contrario, durante este período el consumo de contenidos se mantiene activo, aunque cambia de formato y escenario. Así lo revela el Target Group Index (TGI) de Ibope, que muestra cómo los hogares combinan el tiempo en familia con el uso de distintas plataformas y medios de comunicación.

“Las vacaciones no bajan la necesidad de estar presente, informado y conectado, solo cambian el escenario. Eso se ve tanto en cómo las familias organizan su tiempo libre como también en la forma en que consumen contenidos durante esos días”, comenta Ignacio Mirchak, country leader de Ibope Chile.

El descanso como espacio de encuentro familiar

El tiempo compartido adquiere un papel central durante este período. Según los datos del TGI de Ibope, un 87% de los chilenos señala que disfruta especialmente pasar tiempo en familia durante las vacaciones de invierno, consolidando estas semanas como una instancia relevante para la convivencia y el encuentro en el hogar.

Internet concentra la conexión, pero no la atención exclusiva

La conectividad continúa siendo protagonista durante las vacaciones. El 99% de los chilenos utiliza internet y redes sociales en este período, mientras que la televisión abierta y de pago alcanza un 82% y la televisión vía streaming llega al 76%.

A estos medios se suman el streaming de música, con un 70% de consumo; la radio, con un 59%; y los periódicos, que alcanzan un 44%.

“Que ningún canal concentre toda la atención confirma algo importante, el chileno en vacaciones no elige entre pantallas y plataformas, sino que arma su propio recorrido entre ellas según el momento del día y la compañía. Ahí está el verdadero desafío para quienes buscan llegar a esa audiencia”, explica Mirchak.

Generaciones con distintas formas de consumir contenidos

La manera de relacionarse con los medios también presenta diferencias según la edad. La televisión vía streaming tiene su mayor penetración entre los adolescentes de 12 a 17 años, con un 84% de consumo.

En contraste, la radio adquiere mayor relevancia entre los adultos de más edad. Su consumo llega al 66% tanto entre quienes tienen entre 55 y 60 años como entre los mayores de 61 años, grupo que también presenta una mayor inclinación hacia la prensa.

Viajar sigue marcando la idea de unas vacaciones completas

El descanso también está estrechamente asociado a los viajes. De acuerdo con el TGI, un 48% de los chilenos tomó vacaciones durante el último año, mientras que un 69% considera que unas verdaderas vacaciones incluyen realizar un viaje.

La intención de viajar se mantiene además hacia los próximos meses: un 66% de quienes ya salieron de vacaciones planea realizar un viaje en avión durante los próximos 12 meses.

“Para las marcas, esto representa una oportunidad concreta: comprender dónde está realmente la atención de las personas en este período, cómo ésta varía entre generaciones y cuáles son los principales hábitos de consumo de las personas en vacaciones; lo que permite diseñar mensajes más pertinentes y generar un mayor impacto en las audiencias”, concluye el Country Leader de Ibope Chile.