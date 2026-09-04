Muere a los 71 años Camilo Escalona, histórico dirigente del Partido Socialista

El exsenador y expresidente del Senado Camilo Escalona murió este viernes, a los 71 años, en la Clínica Indisa. El histórico dirigente del Partido Socialista (PS) enfrentaba un agresivo cáncer de próstata que progresivamente lo había apartado de la actividad pública.

La enfermedad le fue diagnosticada en 2024 y él la dio a conocer públicamente en abril de 2026. En sus últimos años integró la mesa encabezada por Paulina Vodanovic como secretario general del PS, aunque meses atrás había dejado sus funciones por motivos de salud.

La colectividad confirmó su fallecimiento con un video y el mensaje: “En memoria de Camilo Enrique Escalona Medina (1955-2026)”.

Nacido en Santiago el 15 de junio de 1955, Escalona ingresó a la Juventud Socialista en 1969, cuando tenía 13 años. Mientras estudiaba en el Liceo N.º 6 de Hombres de San Miguel inició su actividad como dirigente secundario y en 1972 fue elegido presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago (FESES).

Tras el golpe de Estado de 1973 se asiló en la Embajada de Austria y partió al exilio. Vivió en Viena, Cuba y Berlín Oriental hasta que, en 1983, regresó clandestinamente a Chile. Al año siguiente ingresó a la Comisión Política del PS y participó en la reconstrucción de la colectividad.

Una figura central de la Concertación

Con el retorno a la democracia fue elegido diputado en 1989 y asumió en marzo de 1990. En 1992 llegó a la vicepresidencia del PS y dos años después encabezó por primera vez el partido. Volvió a presidirlo entre 2001 y 2003 y entre 2006 y 2010.

Durante años lideró la corriente Nueva Izquierda y se convirtió en un actor habitual de las negociaciones electorales, parlamentarias y políticas de la Concertación. Pese a su influencia, nunca fue ministro ni candidato presidencial.

En diciembre de 2005 fue elegido senador por Los Lagos. Durante el primer gobierno de Michelle Bachelet ejerció simultáneamente como parlamentario y presidente del PS, transformándose en uno de los principales interlocutores entre La Moneda y los partidos de la coalición gobernante.

El 20 de marzo de 2012 asumió la presidencia del Senado y se convirtió en el primer socialista en encabezar la Cámara Alta desde Salvador Allende.

Su trayectoria parlamentaria se extendió durante 24 años: ejerció 16 años como diputado y ocho como senador. En 2013 intentó repostular por Los Lagos, pero una disputa interna por el mecanismo de selección terminó con su candidatura trasladada a Biobío, donde no resultó elegido. En 2017 volvió a competir por un escaño senatorial, esta vez por Aysén, nuevamente sin éxito.

Escalona mantuvo hasta sus últimos meses un papel activo en el PS. En sus intervenciones finales llamó a preservar la unidad de la colectividad. En agosto, dirigentes socialistas organizaron una actividad para reunir fondos destinados a apoyar su tratamiento, a la que también asistió el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot (RN), quien había compartido con él en el Senado.