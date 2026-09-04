Despedida transversal a Camilo Escalona: oficialismo y oposición destacan su trayectoria política

La muerte de Camilo Escalona abrió una pausa en las diferencias que atraviesan a la política chilena. Desde el Partido Socialista y el Frente Amplio hasta el Gobierno de José Antonio Kast y Chile Vamos, dirigentes de distintas generaciones y sectores despidieron al histórico dirigente socialista y reconocieron su trayectoria, sus convicciones y su papel en la democracia.

Una de las reacciones más significativas desde el oficialismo fue la del ministro de Seguridad, Martín Arrau, militante del Partido Republicano. “Hoy, las legítimas diferencias quedan atrás para reconocer el relevante papel que Camilo Escalona, figura histórica del Partido Socialista, desempeñó en la vida pública de Chile”, señaló. Arrau envió sus condolencias a la familia y al PS, que —dijo— despide “a uno de sus dirigentes históricos”.

El mensaje se sumó al del propio Presidente José Antonio Kast, quien también marcó distancia ideológica sin restar reconocimiento al exsenador. El Mandatario destacó que Escalona dedicó su vida a defender sus convicciones y, pese a que ambos estuvieron en “veredas políticas opuestas”, sostuvo que “Chile lo despide con respeto”.

📍 COMUNICADO Partido Republicano lamenta el fallecimiento de Camilo Escalona. pic.twitter.com/IE7JKb5xWL — Partido Republicano (@PRChile) September 5, 2026

Desde el Gobierno, la Vocería y el Ministerio del Interior destacaron su extensa trayectoria de servicio público. La ministra Ximena Rincón recordó, además, el trabajo que compartieron en la Comisión de Hacienda del Senado y valoró su “gran vocación pública”.

La señal institucional llegó desde el Congreso. La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), y su vicepresidente, Iván Moreira (UDI), expresaron a nombre de la Mesa su pesar por la muerte de quien presidió la Cámara Alta. La Corporación destacó su contribución al diálogo democrático, la labor legislativa, el respeto a las instituciones y la construcción de acuerdos durante más de cinco décadas de actividad pública.

En el PS, donde Escalona fue presidente en cinco ocasiones y ejercía como secretario general, la despedida tuvo un tono político y personal. La senadora Paulina Vodanovic recordó al militante que ingresó al partido a los 13 años, pasó por el exilio y la clandestinidad durante la dictadura y posteriormente llegó al Congreso. “Su llamado a la unidad de los socialistas y del progresismo, sostenido hasta el final, es hoy nuestro compromiso”, afirmó.

Los parlamentarios socialistas Daniel Manouchehri, Nelson Venegas y Juan Luis Castro también reivindicaron su historia. Castro recordó una relación atravesada incluso por discrepancias: “Compartimos años de trabajo, debates, diferencias y, sobre todo, profundas convicciones por Chile y por nuestro partido”. Venegas lo definió como “el hijo genuino del pueblo”, mientras Manouchehri destacó el respaldo que Escalona entregó a nuevas generaciones del socialismo.

La expresidenta Michelle Bachelet condensó su despedida en una frase cargada de simbolismo para el mundo socialista. Junto a una fotografía de ambos, escribió en X: “Honor y gloria, Camilo Escalona”.

También hubo reconocimientos desde una izquierda que en distintas etapas mantuvo fuertes diferencias con la generación política de Escalona. El diputado del Frente Amplio Gonzalo Winter recordó que “no siempre estuvimos de acuerdo como sector”, pero destacó al militante que enfrentó la dictadura y posteriormente desarrolló una extensa carrera parlamentaria. Lorena Fries y Constanza Schonhaut pusieron el acento en su compromiso con la democracia.

Desde la DC, el senador Iván Flores lo definió como un “férreo luchador y defensor de la democracia chilena” y destacó su capacidad para alcanzar acuerdos. Esa misma característica apareció en las despedidas provenientes de la derecha.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), recordó las numerosas ocasiones en que discutió y negoció con Escalona y entregó un antecedente de los días más críticos del estallido social. “En su departamento tuvimos las primeras reuniones que permitieron salir de la crisis política de 2019”, afirmó, agregando que el dirigente socialista tuvo un papel clave “en muchos momentos críticos para Chile”.

La vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), reconoció que ambos sectores mantuvieron diferencias legítimas, pero sostuvo que aquello “nunca debe impedir reconocer el aporte de una persona a la democracia”. Evelyn Matthei coincidió en que la política también exige reconocer a quienes la marcaron aun desde posiciones adversarias, mientras Sebastián Sichel destacó el compromiso de Escalona con sus ideas y su aporte al país.

A las condolencias se sumó el expresidente Gabriel Boric, quien alcanzó a despedirse personalmente de Escalona un día antes de su muerte. En su mensaje reivindicó precisamente a una generación que la izquierda surgida del movimiento estudiantil cuestionó con dureza durante años: “Gracias a él y su generación nosotros estamos aquí”.

Desde Bachelet y Boric hasta Kast, Arrau y dirigentes de Chile Vamos, la despedida terminó mostrando un consenso poco frecuente: más allá de las profundas diferencias que mantuvo durante su vida política, Escalona fue reconocido por adversarios y compañeros como una figura relevante de la izquierda y de la historia democrática reciente de Chile.