Chile versus Argentina

El Jueves 03 de septiembre de 2026 fue un nuevo capítulo en las relaciones chileno-argentinas. Vino el presidente Milei a Chile, a la reunión del Foro Madrid y una reunión con el presidente Kast, de la que salió un comunicado conjunto y una cadena nacional en la Argentina en que se presenta la estrategia que van a seguir respecto de las Malvinas (Falklands para británicos e isleños), Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

¿Qué nos dice el análisis del comunicado? que básicamente hicimos un intercambio de acceso a recursos minerales y gas, a cambio de un apoyo a la reclamación argentina sobre los archipiélagos antes mencionados y los espacios marítimos circundantes, más nuestra intención de no facilitar o apoyar las actividades de explotación de hidrocarburos y recursos pesqueros en la zona en disputa.

Para algunos, esto se puede interpretar como una restricción o eventual coadministración del estrecho, debido a las limitaciones que esto podría significar para el libre tránsito por aguas territoriales argentinas para naves que regresen a Punta Arenas después de haber abastecido a Puerto Stanley (Puerto Argentino para Argentina).

Obviamente, se mencionan con claridad los derechos soberanos de Chile en el Estrecho de Magallanes, algo que no necesariamente tiene importancia más que la comunicacional, después de las polémicas recientes que generaron las desafortunadas palabras del general Valverde en un podcast, situación que fue usada por las redes sociales para generar una pseudo crisis diplomática entre ambos países, que se sumaba a una serie de otros desafortunados incidentes ocurridos en el 2026 y años anteriores. En todo caso, es un tema que ya había zanjado con mucha claridad el Presidente Kast, en días anteriores.

Puede que haya algunos para los que sea importante la inclusión de la mención a Galvarino Apablaza o que las relaciones entre ambos países pasan por buenos minutos en lo económico y en lo bilateral, pero este comunicado y la posterior cadena nacional se deben mirar más allá de lo ya indicado en párrafos anteriores.

Primero, había señales saliendo de Buenos Aires respecto de la pronta iniciación de actividades extractivas en los mares circundantes de los archipiélagos, que están actualmente bajo control británico.

Para la Argentina, esto genera una línea roja que gatilla acciones por parte de ellos en defensa de lo que ellos estiman es su interés nacional. Es por eso que el comunicado lo incorpora y es por eso que se realiza una cadena nacional en que se anuncia a todos lo que van a realizar.

Lo menos importante es el eventual apoyo o neutralidad de los Estados Unidos de América en la materia o la construcción de una base naval en Tierra del Fuego. Sabemos que esa opinión puede cambiar, dependiendo de otras cosas. De seguro, esas señales ya se conocían en Santiago y se sabía de esta complejidad que había quedado bajo el radar por estar el foco político en el tema de la soberanía del Estrecho de Magallanes, algo que nunca ha estado en discusión.

Segundo, el comunicado nada dice de los temas de límites marítimos y terrestres que tenemos pendientes, tanto en el sector del monte Fitzroy como por la colisión de las plataformas continentales chilena con la extendida Argentina, una que se genera por sus reclamaciones de archipiélagos en manos extranjeras, y que, de atenderse, debieran ser vistas bajo el mecanismo de solución de controversias que tiene el TPA de 1984.

Tercero, es muy posible que las acciones argentinas estén guiadas por el modo electoral en que se encuentra el gobierno del presidente Milei, quien ha indicado que va a buscar la reelección. Claramente la reconstrucción de la economía argentina va por buen camino, pero aún no se deja notar en los bolsillos de todos los transandinos, excepto en los de quienes se dedican a la agricultura y la minería.

Cuarto, todo indica que el comunicado que buscaba Argentina venía con el tejo muy pasado, algo que se sabe que el equipo de la Cancillería logró mitigar. Imagínense lo que habría salido sin intervención. Nosotros comprometimos esfuerzos, ellos enviaron señales. Eso sí, Magallanes está esperando una buena explicación.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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