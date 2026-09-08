Por qué nos salen úlceras en la boca y qué puedes hacer para aliviar sus síntomas

Entonces, ¿por qué ocurren? En muchos casos, se debe a algo simple. Un traumatismo en la zona, como morderse accidentalmente la mejilla, rozarse las encías con un cepillo de dientes o la irritación causada por brackets o dentaduras postizas, puede desencadenar una úlcera.

Ciertos alimentos, especialmente los picantes, salados o ácidos, también pueden irritar el revestimiento de la boca. El estrés, el cansancio y los cambios hormonales también influyen, y algunas personas notan que las úlceras aparecen alrededor de su periodo menstrual o durante épocas de presión en el trabajo o en casa.

A veces la causa es menos evidente. Las úlceras pueden estar relacionadas con niveles bajos de hierro, zinc, folato, vitaminas del grupo B o vitamina D, o con afecciones subyacentes como la enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn o un sistema inmunitario debilitado.

Si parece probable que exista una deficiencia, vale la pena pedirle a tu médico de cabecera un análisis de sangre para que puedas recibir los suplementos adecuados.

Los medicamentos, incluidos algunos antiinflamatorios, medicamentos para el corazón como los betabloqueantes y medicamentos para los pulmones como los broncodilatadores, también pueden desencadenarlas.

Y para algunas personas, las úlceras recurrentes son simplemente parte de su composición genética, ya que tienden a ser hereditarias.

Las personas que dejan de fumar suelen notar la aparición de úlceras bucales durante las primeras dos semanas. Son un efecto de la abstinencia, y alrededor de dos de cada cinco personas que dejan de fumar las desarrollan. Por lo general son leves y desaparecen en el plazo de un mes.

Si tienes la mala suerte de padecer úlceras de forma habitual, es posible que tengas estomatitis aftosa recurrente, un patrón de aparición repetida de úlceras. Estas úlceras pueden ser pequeñas y de corta duración, o más grandes y graves, llegando a durar varias semanas.

Se cree que están relacionadas con una respuesta inmunitaria hiperactiva en la boca, que hace que el revestimiento bucal sea más vulnerable a los desencadenantes cotidianos.

Cómo deshacerse de ellas

Aunque no existe una cura instantánea y la mayoría de las úlceras desaparecen por sí solas en una o dos semanas, hay varias formas de aliviar el dolor y ayudar a que cicatricen más rápido. Hacer enjuagues con agua tibia y sal puede aliviar las molestias y reducir la inflamación.

Los tratamientos tópicos de venta libre pueden ayudar a aliviar el dolor de las úlceras bucales y, en ocasiones, acortar su duración. Los geles y aerosoles con anestésicos locales, como la lidocaína y la benzocaína, adormecen la zona durante un breve periodo, haciendo que comer y beber resulte más cómodo.

Los enjuagues bucales antisépticos y antiinflamatorios, incluidos los que contienen clorhexidina y bencidamina, también pueden ayudar a reducir las molestias y podrían acortar ligeramente el tiempo de cicatrización.