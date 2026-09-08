Autoridades en alerta por compras de terrenos fronterizos en Futaleufú y Cochamó

Un nuevo episodio sumó el debate por la compra de predios fronterizos en la región de Los Lagos tras los cuestionamientos de los alcaldes de la zona ante la “vulnerabilidad” del Decreto 1.939 de 1977.

Esta normativa prohíbe que ciudadanos de países limítrofes puedan comprar terrenos o bienes raíces en las fronteras, salvo expresa autorización del Presidente de la República por motivos de seguridad nacional. Sin embargo, parece haber sido vulnerada por distintas formas.

Los alcaldes de las comunas de Cochamó y Futaleufú denunciaron que, por medio de sociedades y dobles nacionalidades, se permite la elusión del decreto.

Uno de los casos que llamaron la atención en el último tiempo se registró en Lago Las Rocas, cercano a la localidad de Llanada Grande, comuna de Cochamó. Allí, un argentino con ciudadanía estadounidense inscribió derechos en un predio fronterizo. El alcalde de la comuna, Francisco Donoso, lamentó que “la normativa de 1977 no visualizó este tipo de situaciones y hoy día está totalmente permeable y deja expuestas las condiciones naturales y limítrofes que tiene la comuna”.

Otro argentino, recordó la autoridad comunal, había accedido a un terreno en el prístino Paso El León, también terreno limítrofe. “Lo que hemos solicitado es que se establezca una actualización de esta normativa que evite esta vulnerabilidad en la cual hoy día se ve inmersa y que expone a las comunas fronterizas a situaciones como esta”, dijo. “La política de Estado tiene que ser cuidadosa con sus fronteras, sobre todo con aquellos vecinos que en lugares apartados, inhóspitos y fronterizos residen”, añadió.

En tanto, Futaleufú también se ha visto afectado por estas denuncias. Ciudadanos argentinos adquirieron un predio de 400 hectáreas en el Lago Lonconao. El senador por Los Lagos, Fidel Espinoza (PS), impulsó los requerimientos y pidió que el Estado actúe ante las “compras fraudulentas de terrenos fronterizos en la provincia de Palena, donde mediante doble nacionalidad se vulneró la ley chilena para traspasar nuestra soberanía a un ciudadano argentino”.

El alcalde de Futaleufú, Fernando Grandon, apuntó que tras conocer el caso solicitó los antecedentes “respecto a los requerimientos y requisitos que personas argentinas tendrían para comprar en Futaleufú. Ahí nos indican que la situación se hace y está hecha en base a la normativa legal, que es la que ellos revisan”.

El delegado presidencial de Los Lagos, Cristián Palma, planteó a El Llanquihue que “las zonas fronterizas son un asunto de Estado. Nosotros, en nuestra región de Los Lagos, tenemos la obligación de resguardar con responsabilidad la soberanía nacional. No vamos a especular ni a sacar conclusiones anticipadas. Queremos poder dar una posición a partir de información concreta, oficial y completa. Si se determina la existencia de una infracción, el Ejecutivo utilizará las facultades que la ley le entrega”, complementó la autoridad.