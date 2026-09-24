Cáncer de tiroides: señales de alerta que debes conocer

Creer que todo nódulo es cáncer, o al revés, pensar que se trata siempre de un “cáncer bueno”, son algunas de las ideas equivocadas que rodean al cáncer de tiroides y que pueden llevar tanto a alarmas innecesarias como a postergar una consulta. En el marco del Día Mundial del Cáncer de Tiroides que se conmemora cada 24 de septiembre, especialista busca aclarar estos mitos frente a una enfermedad que va en aumento.

Con el objetivo de promover una consulta oportuna y evitar la desinformación, el oncólogo radioterapeuta de Clínica IRAM, médico Raúl Rivera, detalla y desmiente las cinco creencias más comunes sobre esta patología:

1. Es un cáncer bueno: Cuando se habla de buen pronóstico no significa necesariamente que sea inofensivo. En Chile se estiman 184 muertes al año por esta enfermedad, y hay tipos mucho más agresivos, como el anaplásico o el medular.

2. Todo nódulo en la tiroides es cáncer: La mayoría de los nódulos tiroideos son benignos, así que no hay que alarmarse, pero sí estudiarlos. Cuando la punción arroja un resultado Bethesda V o VI, el paciente ya cumple los criterios para ingresar al GES por cáncer de tiroides.

3. Solo les da a las mujeres: Si bien las mujeres son las más afectadas, pero los hombres no están exentos. De los 1.805 casos que se estiman al año en Chile, 278 corresponden a hombres.

4. Si no tengo síntomas, no tengo nada: En etapas iniciales puede no dar ninguna señal, y muchos casos se detectan de manera incidental, en exámenes de imagen hechos por otros motivos. Ese hallazgo incidental es parte de la razón por la que la incidencia ha aumentado en el mundo: en Estados Unidos pasó de 4,9 a 14,2 casos por 100.000 personas en dos décadas.

5. Con la cirugía se termina el tratamiento: En muchos casos la cirugía es solo el primer paso, y se complementa con tratamientos como el radioyodo y con controles periódicos. Por eso el GES garantiza que los tratamientos adyuvantes se realicen dentro de 90 días desde la indicación médica y que el primer control ocurra dentro de los 60 días posteriores al término del tratamiento.

Rivera enfatiza en que más allá de derribar falsas creencias, es vital prestar atención a los cambios en el cuerpo. “En sus primeras etapas, el cáncer de tiroides generalmente no da síntomas, pero a medida que avanza hay señales que no debemos pasar por alto”, dijo.

Entre las señales de alerta destacan:

● La aparición de un bulto en la parte delantera o a un costado del cuello (que en algunos casos crece rápidamente).

● Hinchazón evidente en la zona.

● Dolor en la parte central del cuello.

● Ronquera u otros cambios en la voz que se mantienen en el tiempo.

● Dificultad para tragar o para respirar.

● Tos persistente que no se explica por un resfrío.

Contexto global de la enfermedad

Según estimaciones del Observatorio Global del Cáncer (GLOBOCAN 2024), en Chile se registran 1.805 casos nuevos al año. De ellos,1.527 son en mujeres, lo que convierte a esta patología en el quinto cáncer más frecuente en la población femenina del país.

Aunque suele tener un buen pronóstico cuando se detecta a tiempo, la enfermedad no está exenta de riesgos. De hecho, la misma fuente estima 184 muertes anuales a nivel nacional por esta causa, y cerca de 6.500 personas viven hoy en Chile con un diagnóstico de cáncer de tiroides realizado en los últimos cinco años.

Frente a este escenario, la detección temprana es fundamental. “Desde 2019, el cáncer de tiroides forma parte del GES para personas de 15 años y más. Una vez confirmado el diagnóstico, la etapificación debe realizarse en un plazo máximo de 45 días”, explica el oncólogo radioterapeuta . Sin embargo, el especialista advierte que “esa garantía parte con la confirmación diagnóstica, y para llegar a ella la persona tiene que consultar. Por eso es clave no dejar pasar un bulto en el cuello”.