Salud y Fonasa firman convenio con caja de compensación para reducir listas de espera No GES

Caja Los Héroes suscribió un convenio de colaboración con el Ministerio de Salud y Fonasa para contribuir a disminuir los tiempos de espera por atenciones no cubiertas por las Garantías Explícitas en Salud (GES). La iniciativa se enmarca en el Plan Enlace, una estrategia de Gobierno que articula capacidades del sector público y privado para resolver prestaciones pendientes.

El acuerdo considera identificar a personas afiliadas a la caja que estén registradas en listas de espera No GES y pertenezcan a los grupos B, C o D de Fonasa. Quienes cumplan estas condiciones podrán acceder a atenciones de salud con prestadores en convenio.

Acceso a atenciones mediante la colaboración público-privada

La ministra de Salud, May Chomali, destacó el alcance de esta colaboración y aseguró que “para nosotros y para mí en lo particular, esta relación con las cajas de compensación es un cambio estructural, o sea, los pacientes que son beneficiarios de vuestras cajas van a tener una solución cuando la necesiten y eso, definitivamente, va a ser un cambio”.

Por su parte, el gerente general de Los Héroes, Jorge Oliva, explicó que “el programa de salud de Los Héroes funciona desde hace 10 años como un habilitador social que contribuye directamente a descongestionar el sistema público”.

Consultas y prestaciones disponibles para afiliados

Actualmente, los beneficios de salud de Los Héroes incluyen consultas en clínicas privadas desde $990, sin tope ni límite de uso, en medicina general y siete especialidades, entre ellas cardiología, oftalmología y otorrinolaringología. Según la institución, más de 280 mil personas utilizaron este programa durante el primer semestre de este año.

La oferta también contempla exámenes preventivos a costo cero y alianzas con instituciones como FALP para realizar mamografías gratuitas en terreno. A ello se suman servicios de telemedicina, salud mental, kinesiología y atención dental, además de descuentos en farmacias, ópticas y soluciones auditivas.

El convenio se incorpora al Plan Enlace en un contexto en que cerca de tres millones de personas se encuentran en listas de espera No GES. La estrategia busca aprovechar las capacidades disponibles en los sectores público y privado para avanzar en la resolución de estas atenciones.