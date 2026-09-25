Delegación israelí anotó nombres de los países que se retiraron durante discurso de Netanyahu

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dio su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde decenas de diplomáticos abandonaron la sala en señal de protesta. Algunos representantes permanecieron abucheando al líder israelí mientras su equipo aplaudía de pie. Además, se observó a la delegación israelí recorrer la sala de la ONU para comprobar qué países abandonaron el salón.

Se vio al diplomático israelí escribir los países en una libreta antes y después del discurso de Netanyahu, ya que retirarse del discurso en la Asamblea General es un símbolo de protesta. Esto se consideró un boicot diplomático de parte de las delegaciones. El primer ministro israelí dijo que “si hay más cobardes morales que se quieran ir de la sala, que lo hagan ahora”.

El discurso de Netanyahu estuvo marcado por su defensa a favor de operaciones militares israelíes, los ataques contra Irán y sostuvo que acusarlos de genocidio es una de “las mayores mentiras del siglo”.

La lista de países que mantuvieron sus representantes en sala es: Estados Unidos, China, Colombia, Azerbaiyán y Grecia. Sin embargo, hasta el momento, ni Naciones Unidas ni un cuerpo internacional oficial han hecho pública la lista de países y delegaciones que se retiraron de la sala.

La protesta se dio en respuesta a las acciones de Israel en Gaza y Líbano. Una investigación de la misma ONU acusó al país de cometer genocidio contra los palestinos en Gaza. La delegación israelí ha rechazado estas acusaciones.

En paralelo a la protesta simbólica dentro de las dependencias de las Naciones Unidas, las calles de Nueva York, la ciudad donde se desarrolla la Asamblea, estuvieron plagadas de manifestaciones contra la presencia y discurso de Benjamín Netanyahu.