Caspa: cómo controlarla y cuándo consultar al dermatólogo

La caspa es una descamación común de la piel de la cabeza, que frecuentemente está ligada a la dermatitis seborreica y al sobrecrecimiento de los hongos en la piel. Sobre esto, el doctor Javier Arellano, jefe de la Unidad de Dermatología del HCSBA, explica cuáles son los cuidados necesarios para aliviar las molestias y cómo mantener un cuero cabelludo sano.

Para entender cómo tratar esta afectación y evitar malestares es necesario saber qué ocurre en la piel. En esta línea, el médico Javier Arellano detalló que “muchas veces la caspa está en el contexto de una condición que se denomina dermatitis seborreica, una enfermedad que está predispuesta por la proliferación de un hongo, que normalmente convive con nosotros, pero que en algunos pacientes está en sobrecrecimiento”.

Esto último, junto con la predisposición genética o la cantidad de grasitud y seborrea individual de cada persona, genera caspa en las y los pacientes.

¿Cómo tratar la caspa?

Aunque no tiene una cura definitiva es posible controlarla de manera efectiva mediante el uso de champús específicos y tratamientos indicados por un especialista. Este tipo de terapias “permiten que el paciente esté controlado por tiempos prolongados y que los brotes sean cada vez más espaciados en el tiempo”, manifestó el dermatólogo del HCSBA.

¿Qué champú es recomendado para controrla la caspa?

En general, Javier Arellano mencionó que los champús que venden en la farmacia o que son de venta libre en los supermercados, y que tienen una etiqueta que dice “anticaspa”, funcionan para casos leves.

Sin embargo, el médico enfatizó que “cuando estamos en un contexto más severo y más adherido, o de una dermatitis seborreica más inflamatoria, es importante consultar al dermatólogo porque nosotros indicamos champús medicados que tienen una frecuencia específica de uso de acuerdo a la severidad del cuadro de cada paciente”.

En ese sentido, aseguró que las y los pacientes pueden comenzar utilizando productos de venta masiva, pero cuando éste pierda su eficacia recomienda consultar con un especialista.

Consulta a un especialista si tienes estos síntomas de caspa

Para finalizar, el especialista sostuvo que existen dos contextos en los que es necesario consultar a un especialista: cuando los champús anticaspa de venta masiva pierden su efecto y no son útiles en el control de la enfermedad; y el segundo es cuando tienen dudas del diagnóstico y pueden pensar que es algún otro diagnóstico (psoriasis u otras dermatitis).

“En esos casos es importante que lo evalúe un dermatólogo para confirmar un diagnóstico de certeza y, de acuerdo a eso, indicar un tratamiento más específico”, cerró Arellano.

Caspa: más que un problema estético

La caspa no es solo un problema estético. Se manifiesta como pequeños restos de piel seca, generalmente de color blanquecino, que se desprenden del cuero cabelludo y pueden quedar visibles sobre el cabello o la ropa. Aunque es una condición frecuente y muchas veces puede controlarse con productos de venta libre, también puede estar asociada a enfermedades dermatológicas como la dermatitis seborreica. Por eso, si la descamación es persistente, aumenta, aparece inflamación o los champús anticaspa dejan de ser efectivos, es recomendable consultar a un dermatólogo. Una evaluación permitirá determinar si se trata efectivamente de caspa u otra afección de la piel y definir el tratamiento más adecuado para mantener el cuero cabelludo saludable.