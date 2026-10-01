La Organización de Naciones Unidas (ONU) proclamó el 1 de octubre como el Día Internacional de las Personas Mayores con el fin de destacar el cambio demográfico que está sufriendo la población mundial y la necesidad de crear nuevas políticas y programas que beneficien a los miembros de la tercera edad.

Nuestro país no es la excepción. “Chile está envejeciendo aceleradamente”, subrayó el académico Iván Palomo González, director del Centro de Longevidad VITALIS de la Universidad de Talca. “Las personas de 60 años y más ya representan alrededor del 20% de la población. Esto constituye un logro porque vivimos más años, pero también plantea importantes desafíos”.

Palomo, quien también es profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la citada casa de estudios, indicó que uno de los principales desafíos es “lograr que esos años adicionales se vivan con buena salud, autonomía y calidad de vida. Con el aumento de la edad son más frecuentes las enfermedades crónicas, la fragilidad y la dependencia. Por ello, el reto no consiste solamente en tratar enfermedades, sino especialmente en prevenir o retrasar la pérdida de funcionalidad”.

Otras materias pendientes, a juicio del académico, es mejorar las pensiones e ingresos insuficientes para una parte de la población, dificultades de acceso oportuno a la atención de salud, necesidad creciente de cuidados de largo plazo, soledad y aislamiento social, brecha digital y edadismo.

“La soledad merece especial atención. Estudios nacionales han mostrado que constituye un problema importante entre las personas mayores y que puede afectar tanto su bienestar como su salud”, recalcó.

Por otra parte, destacó la promulgación de la Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable (2026). “Esta ley refuerza una mirada basada en derechos, autonomía, participación, prevención y cuidados, y constituye una oportunidad importante para avanzar desde las declaraciones hacia acciones concretas”.

Avances en salud para las personas mayores

Consultado por los principales avances en salud para mejorar la vida de las personas mayores, indicó que uno de los cambios más importantes ha sido “comprender que, en las personas mayores, la salud no debe medirse solamente por la presencia o ausencia de enfermedades”.

“Una persona puede tener varias enfermedades crónicas y, sin embargo, conservar autonomía y una buena calidad de vida. Por ello, actualmente ponemos cada vez mayor atención en la funcionalidad, la fragilidad y la capacidad de la persona para desenvolverse en su vida cotidiana. Este enfoque coincide con el concepto de envejecimiento saludable promovido por la Organización Mundial de la Salud”.

En Chile, agregó, se ha avanzado “en prevención y atención integral de las personas mayores, mediante instrumentos como el Examen de Medicina Preventiva del Adulto Mayor (Empam), programas de Atención Primaria, vacunación, atención preferente y unidades especializadas para personas mayores”.

Según Palomo, el Ministerio de Salud está “actualizando el Empam para fortalecer, entre otros aspectos, la detección precoz de fragilidad, riesgo de caídas, problemas de audición, adherencia a medicamentos, soledad y aislamiento social”.

Cómo lograr un envejecimiento saludable

Al preguntarle por recomendaciones para una vejez saludable, el profesor indicó que “no existe una receta que garantice envejecer sin enfermedades, pero sí sabemos que una parte importante de cómo envejecemos puede modificarse”.

“Lo primero es mantenerse físicamente activo”, dijo. Caminar es beneficioso, pero no siempre es suficiente. Con los años adquiere especial importancia “realizar ejercicios de fuerza para conservar la masa y la además de trabajar equilibrio, movilidad y capacidad aeróbica. La evidencia internacional recomienda combinar estos componentes”.

También es “fundamental mantener una alimentación saludable y suficiente en proteínas; controlar adecuadamente hipertensión, diabetes, colesterol y otras enfermedades crónicas; no fumar; moderar el consumo de alcohol; dormir adecuadamente; mantener al día los controles preventivos y las vacunas correspondientes”.

Según Palomo, hay otro componente que a veces olvidamos: “Mantener vínculos con otras personas, participar y tener proyectos. Conversar, aprender algo nuevo, encontrarse con familiares y amigos, participar en organizaciones, cultivar intereses y sentirse parte de la comunidad también forman parte de un envejecimiento saludable”, finalizó.