Combustibles vuelven a subir: diésel y parafina anotan las mayores alzas

El precio de los combustibles volverá a subir desde este jueves 1 de octubre, con incrementos especialmente pronunciados en el diésel y la parafina, según informó la Empresa Nacional del Petróleo (Enap).

El diésel registrará un aumento de $95 por litro, mientras que el kerosene —parafina— tendrá la mayor variación de la semana, con un alza de $281,8 por litro.

Las gasolinas de 93 y 97 octanos, en tanto, subirán $39,4 por litro. El gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular aumentará $61,4 por litro.

El nuevo ajuste prolonga la tendencia alcista de las últimas semanas. Desde fines de julio, las gasolinas acumulan un incremento de $142,1 por litro y el diésel suma $309,9.

Enap recordó que no fija ni regula los precios que finalmente pagan los consumidores en las estaciones de servicio. La estatal entrega una estimación de las variaciones mayoristas, mientras que los valores finales son determinados por las empresas distribuidoras.

Para calcular los ajustes, la compañía considera factores como los precios internacionales de los combustibles, los costos de importación y transporte, además de la aplicación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) y del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).