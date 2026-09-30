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Combustibles vuelven a subir: diésel y parafina anotan las mayores alzas PAÍS Foto: AgenciaUNO

Combustibles vuelven a subir: diésel y parafina anotan las mayores alzas

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El nuevo ajuste comenzará a regir este jueves y afectará a las gasolinas, el diésel, la parafina y el gas licuado de uso vehicular. ENAP reiteró que no fija los precios finales que pagan los consumidores en las estaciones de servicio.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La variación más fuerte se concentrará en la parafina, seguida por el diésel, mientras que las bencinas también mantendrán la tendencia alcista de las últimas semanas. Con este movimiento, los combustibles acumulan nuevos incrementos desde fines de julio, en un escenario marcado por la evolución de los precios internacionales, los costos de importación y la aplicación de los mecanismos de estabilización.
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El precio de los combustibles volverá a subir desde este jueves 1 de octubre, con incrementos especialmente pronunciados en el diésel y la parafina, según informó la Empresa Nacional del Petróleo (Enap).

El diésel registrará un aumento de $95 por litro, mientras que el kerosene —parafina— tendrá la mayor variación de la semana, con un alza de $281,8 por litro.

Las gasolinas de 93 y 97 octanos, en tanto, subirán $39,4 por litro. El gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular aumentará $61,4 por litro.

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El nuevo ajuste prolonga la tendencia alcista de las últimas semanas. Desde fines de julio, las gasolinas acumulan un incremento de $142,1 por litro y el diésel suma $309,9.

Enap recordó que no fija ni regula los precios que finalmente pagan los consumidores en las estaciones de servicio. La estatal entrega una estimación de las variaciones mayoristas, mientras que los valores finales son determinados por las empresas distribuidoras.

Para calcular los ajustes, la compañía considera factores como los precios internacionales de los combustibles, los costos de importación y transporte, además de la aplicación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) y del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).

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