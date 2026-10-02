Mercurocromo: el antiséptico que curó las heridas de millones de niños y terminó prohibido

Pero a partir de la década de 1990, su uso comenzó a cuestionarse. La propia medicina empezó a comprender que existían soluciones más eficaces para desinfectar heridas pequeñas, como el agua y el jabón.

En un artículo publicado en 2011, el médico Drauzio Varella recuerda que su abuela seguía el dicho popular “lo que quema, cura”, y sus recuerdos están impregnados de una mezcla de ardor y rodillas pintadas de rojo cuando jugaba al fútbol con sus amigos de la infancia. Para cada raspón, seguro que usaban mercurocromo.

“Sin querer menospreciar la sabiduría de ninguna abuela —y mucho menos de la mía—, hay que decir que, a pesar de ser mujeres talentosas y serviciales que nos llenaban de cariño, no entendían nada de bacteriología”, escribe Varella.

El doctor explica que las bacterias más agresivas podían incluso crecer dentro del recipiente con la solución de mercurio. ¿Y esa pequeña espátula de plástico? Rozaba la herida y llevaba al frasco bacterias listas para sobrevivir hasta que “sembraran en la siguiente herida”.

“El tratamiento actual para raspones, arañazos y cortes superficiales o profundos se resume en dos palabras: ¡agua y jabón! Y nada más”, escribió Varella.

Y este es el tratamiento más común hoy en día.

“El agua y el jabón a menudo han demostrado ser tan eficaces como estos antisépticos locales. Sabemos que no tiene mucho sentido usar ninguna sustancia porque existe la posibilidad de irritación”, afirma Renato Kfouri, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas y director de la Sociedad Brasileña de Pediatría.

Prohibición de su uso

La pediatra Giulia Lima, investigadora del Hospital Infantil de Boston, dice que, a pesar de su popularidad, nunca se ha demostrado que el uso de estas sustancias [a base de mercurio] prevenga la infección en las heridas.

Añade que el tinte rojo, al cubrir la herida, dificulta la inspección visual de posibles complicaciones posteriores.

Andricopulo agrega que los antisépticos fuertes ya no se recomiendan para abrasiones menores porque, si bien eliminan los microorganismos, también pueden dañar células importantes para la cicatrización y retrasar la reparación de la piel.

“La medicina ha evolucionado de un enfoque centrado en la desinfección a uno basado en la limpieza adecuada de la herida y la preservación del proceso natural de cicatrización”, dice el profesor de la USP.

Los riesgos de intoxicación nunca han sido un problema, a menos que un niño ingiera accidentalmente el contenido de una botellín o algo similar.

Andricopulo afirma que solo la exposición a niveles muy altos de la sustancia puede afectar al organismo, principalmente a los riñones y al sistema nervioso.

Pero también se empezó a considerar el potencial acumulativo del mercurio en el medio ambiente, y el cambio de milenio fue un periodo en el que la comunidad científica tomó mayor conciencia de la necesidad de reducir al máximo la posibilidad de que este metal se dispersara por suelos y ríos.

“Desechar medicamentos con mercurio podría contaminar la tierra, el agua y a otros animales, aumentando la concentración de mercurio en el medio ambiente, que podría regresar a los humanos en forma de alimentos”, señala Lima. “No tenía sentido mantenerlos”.

En 1998, la FDA reclasificó el mercurocromo como una sustancia que ya no se consideraba segura para su uso.

Poco después, el medicamento fue prohibido en las farmacias de EE.UU. Otros países adoptaron medidas similares.

Según Siqueira, la OMS entendió el problema como algo más colectivo que individual. Se trataba de una estrategia para proteger tanto al individuo, debido a la toxicidad directa de los compuestos, como al medio ambiente, ya que el mercurio puede bioacumularse y transmitirse a través de la cadena alimentaria.

Con la prohibición, solo queda el recuerdo del cariño y los soplidos de los padres para aliviar la sensación de ardor, comenta el farmacéutico Fabio Leonardo Mora, autor del proyecto conmemorativo “El Farmacéutico de A la Antigua”, que también suele compartir historias de medicamentos antiguos en las redes sociales.

“Estas soluciones marcaron a generaciones, en los patios de las escuelas y en los hogares de acogida”.