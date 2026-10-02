Histórico recorte de 10,1% en Cultura en Presupuesto 2027

Un histórico recorte de 10% contempla el Presupuesto 2027 para el Ministerio de las Culturas, según la partida de Cultura del Proyecto de Presupuesto 2027 a la que tuvo acceso El Mostrador.

Específicamente, dicho presupuesto se reduce de $489.899 millones de pesos a $440.518 millones de pesos, una reducción de $49.381 millones (-10,1%).

Hay casos en que el apoyo financiero simplemente desaparece, como es en el caso del Centro de Extensión de la Universidad de Chile ($2.161 millones) y el programa de Fomento y Desarrollo de Ecosistemas Creativos ($507 millones).

Asimismo, entre los programas que sufren fuertes recortes están Mejoramiento Integral de Bibliotecas (-57,9%), el Pase Cultural (-50%), el programa de Sitios de Memoria (-25,3%), el Fondo del Libro (-17,6%), y el Centro de Recursos de Lectura, Aprendizaje y Bibliotecas Escolar CRA-Subsecretaría de Educación (-8,4%).

Otro sectores golpeado es el patrimonio, con el Fondo Concursable del Patrimonio (-47%), Fondo del Patrimonio Ley N°21.045 (-45,3%), el Sistema Nacional de Patrimonio Material e Inmaterial (-42,9%) y Fomento y Desarrollo del Patrimonio Nacional (-30,7%).

El Ministerio de las Culturas no quiso comentar la información por el momento.