Película sobre militares opuestos al golpe gana el Festival Biarritz América Latina

La película chilena ‘Hangar rojo’, de Juan Pablo Sallato, ganó el premio principal del festival francés Biarritz América Latina (BAL) y la ecuatoriana ‘Nunkui’, de Verenice Benítez, se llevó el premio del jurado, informaron este viernes fuentes del certamen.

‘Hangar rojo’, que obtuvo el galardón denominado Abrazo de mejor película, es un drama histórico rodado en blanco y negro protagonizado por Nicolás Zárate, ​Boris Quercia, Marcial Tagle, Catalina Stuardo y Aron Hernández.

Es el primer largometraje de ficción de Sallato y se basa en el libro ‘Disparen a la bandada: una crónica secreta de la FACH’, de Fernando Villagrán.

Ambientada en el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, cuenta la historia del capitán Jorge Silva, exjefe de Inteligencia de la Fuerza Aérea, que recibe la orden de transformar la Escuela de Aviación, donde se forma a jóvenes cadetes, en un centro de detención y tortura.

Esta 35 edición del BAL también recompensó a Nicolás Zárate como mejor interpretación por ‘Hangar rojo’, film que se llevó así mismo el galardón del público.

La película mexicana ‘Morro’, de Rodrigo García Saiz, se llevó por su parte el premio especial ‘Coup de coeur’.

En la categoría de documentales se impuso la mexicana ‘Llamarse Olimpia’, de Indira Cato, y entre los cortometrajes lo hizo la brasileña ‘Caso Isolado’, de Jamila Facury y Edson Lemos Akatoy.

El BAL se clausurará esta noche con el documental argentino ‘El partido’, de Juan Cabral y Santiago Franco, sobre el mítico partido de la copa del mundo de fútbol de 1986 que enfrentó a la selección albiceleste y a Inglaterra y que dejó, entre otros momentos icónicos, el gol de ‘la mano de Dios’ de Diego Armando Maradona con la guerra de las Malvinas como telón de fondo.

Este año, el certamen de Biarritz contó con invitados especiales como el escritor cubano Leonardo Padura y el músico chileno Eduardo Carrasco, miembro fundador del grupo folclórico Quilapayún y referente de la Nueva Canción chilena, que fueron recompensados con el premio honorífico del festival de la ciudad costera del País Vasco francés.

También pasaron por este BAL número 35 figuras como el filósofo y militante revolucionario francés Régis Debray y el realizador Costa-Gavras o la escritora de origen uruguayo y nacionalizada española Carmen Posadas.

Fuera de competición, el festival, que nació con la intención de tender puentes entre Francia y Latinoamérica, proyectó algunos de los filmes latinos que más atención han despertado en los circuitos internacionales, como ‘El deshielo’, de la chilena Manuela Martelli, o ‘Siempre soy tu animal materno’, de la costarricense Valentina Maurel.

El año pasado ganó el principal premio del festival la película ‘La hija cóndor’, del boliviano Álvaro Olmos Torrico.