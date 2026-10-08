Este jueves 8 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Visión, una fecha que busca crear conciencia sobre la importancia de la salud ocular, promover los controles oftalmológicos y prevenir pérdidas de visión que pueden ser evitables.

Establecido en el año 2000 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB), este día pone el foco en la prevención de la ceguera y en la necesidad de fortalecer el cuidado de la salud visual.

“El ojo es nuestro órgano sensorial más importante. Gran parte de las impresiones que percibimos nos llegan a través de la vista y frente a situaciones de peligro, este sentido cumple un rol fundamental. Por eso es importante sensibilizar sobre las distintas afecciones visuales, sus tratamientos y la posibilidad de prevenir o tratar muchas de ellas”, comenta el médico oftalmólogo de Clínica Oftalmológica Pasteur, Rodrigo García, especialista en oftalmología general, retina y polo anterior.

Se estima que un 80% de los casos de ceguera pueden prevenirse o tratarse, lo que refuerza la importancia de realizar controles oftalmológicos periódicos y no esperar a que aparezcan molestias o alteraciones para consultar. Un diagnóstico oportuno permite detectar algunas enfermedades en etapas tempranas e iniciar el tratamiento adecuado antes de que puedan comprometer la visión.

Cataratas, glaucoma y otras enfermedades pueden afectar la visión

Entre las enfermedades que pueden afectar la salud ocular se encuentran las cataratas, el glaucoma, la degeneración macular asociada a la edad (DMAE) y la retinopatía diabética, entre otras. Estas condiciones pueden generar distintos grados de pérdida visual, desde una disminución de la capacidad para ver hasta la ceguera.

La discapacidad visual puede manifestarse principalmente como baja visión o ceguera. En el caso de la baja visión, existe una reducción de la capacidad visual que no puede corregirse completamente con gafas, lentes de contacto o cirugía, pero la persona conserva un resto visual que puede aprovecharse mediante ayudas ópticas y adaptaciones específicas.

La ceguera, en tanto, puede implicar una ausencia absoluta de percepción visual o una capacidad muy limitada para distinguir luz y oscuridad. También existe el concepto de ceguera legal, utilizado para describir determinados niveles de agudeza visual y campo visual reducido.

Para evaluar estas condiciones, indica el Dr. García, son relevantes dos conceptos. El primero es la agudeza visual, que corresponde a la capacidad para percibir detalles, y por otro lado, el campo visual, que representa la amplitud del entorno que una persona puede percibir sin mover la cabeza. La alteración de uno, o de ambos, puede afectar significativamente la visión.

Hábitos que contribuyen al cuidado de la salud visual

Además de los controles oftalmológicos, destaca el especialista la importancia de incorporar hábitos que contribuyan al cuidado de los ojos. Conocer los antecedentes familiares de enfermedades oculares permite identificar posibles factores de riesgo, considerando que algunas condiciones pueden ser hereditarias.

La alimentación también cumple un rol relevante. Mantener una dieta saludable, que incluya frutas y vegetales, especialmente aquellos de hojas verdes oscuras como espinacas, col y col rizada, así como pescados ricos en ácidos grasos omega-3, forma parte de las recomendaciones para cuidar la salud visual.

Mantener un peso saludable también es importante, ya que el sobrepeso puede aumentar el riesgo de desarrollar diabetes y otras condiciones sistémicas que pueden afectar la visión. A esto se suma evitar el tabaco, cuyo consumo se ha relacionado con un mayor riesgo de desarrollar degeneración macular relacionada con la edad, cataratas y daño en el nervio óptico.

La protección frente a la radiación ultravioleta es otro aspecto a considerar. Al utilizar anteojos de sol, se recomienda optar por aquellos que bloqueen entre un 99% y un 100% de la radiación UV-A y UV-B. Asimismo, en los lugares de trabajo es importante utilizar los elementos de protección ocular apropiados y mantener este hábito de manera permanente.

El llamado, en este Día Mundial de la Visión, es a incorporar la salud visual entre las prioridades de cuidado periódico. Prevenir, controlar y diagnosticar a tiempo es fundamental para proteger la visión y contribuir a evitar pérdidas visuales prevenibles.