Medio en broma, medio en serio, no son pocos los que en el Gobierno advierten que “la líder de la oposición” es Evelyn Matthei, la exministra del Trabajo, exalcaldesa de Providencia, exsenadora y la candidata de la derecha tradicional en las últimas elecciones presidenciales.

Liberada del yugo del partido, el comando y los asesores, desde que pasaron las elecciones Matthei se ha ido reinventando públicamente, marcando cada vez más distancia con el Gobierno de José Antonio Kast, a quien su sector apoyó con bastante entusiasmo –hay que decirlo– en la segunda vuelta.

Así, ha ido construyéndose un perfil situado en las antípodas de Kast y, en las últimas semanas, coincidentemente con la baja sostenida en las encuestas del Mandatario, ha aumentado el tono.

En el podcast de Felipe Kast, de hecho, barrió el suelo con las supuestas medidas de seguridad que se ofrecieron en campaña: “La ciudadanía se dio cuenta de que todo esto de la seguridad era puro bluff, porque no había nada. Ahí estaban los nombres, el Cancerbero, el plan… no sé, todas esas tonteras, pero no había nada detrás, no había un solo pensamiento, no había una persona seria, no había una persona que supiera de esta materia, nada, no había nada”, afirmó, agregando que “yo creo que mucha gente sintió que le habían metido el dedo en la boca”.

En la misma emisión aseguró, respecto del ministro de Justicia, Fernando Rabat, que el manejo de la crisis en torno a su figura “denota una falta de flexibilidad y una falta de entendimiento de las emociones de las personas que es muy preocupante”, apuntando medio a medio a una de las críticas más recurrentes en contra de Kast: su poca empatía, agregando que Sebastián Piñera ya hubiera echado a Rabat y que “pocas veces he visto una crisis llevada en forma tan absurda, tan poco inteligente como esta”.

Después, en radio Pauta, descueró al diputado del Partido Republicano Leandro Kunstmann, quien escribió un mensaje insultante en sus redes sociales en el cual tipeó “ofenzas” y “marcistas” en vez de “marxistas”. Ante ello, la economista reflexionó: “Una falta de ortografía, con una bajeza, que tú dices: ¿qué hace ese señor en la Cámara de Diputados? ¡Pero un chanta, un chanta!”.

El jueves en la noche fue imitada por Stefan Kramer en “Vértigo”, riéndose de su caracterización como “He-man” y participando junto al comediante en una rutina con garabatos.

Además se ha hecho muy popular en las redes sociales, lo que se ha potenciado en las últimas semanas gracias a su propio podcast: “Vivir para contarlo”, que se emite por Vía X, donde partió entrevistando a José Antonio Neme, quien le relató su infancia y adolescencia como homosexual; a Mariana Derderian, con quien habló sobre la trágica muerte de su hijo; y a la Premio Nacional de Periodismo Mónica González.

Sobre esta última, reveló que se conocieron en 1989, cuando Matthei y Lili Pérez se le acercaron para solidarizar con ella, luego de que hubieran instalado una bomba en su automóvil: “Yo investigué bien quién me la mandó a poner: el jefe de Investigaciones de esa época, en represalia, para impedir que yo siguiera hablando acerca de la fortuna de Pinochet”, relató Mónica González, quien en 1989 trabajaba en la histórica revista Análisis.

Al respecto, Matthei preguntó a González cuál creía ella que era el principal peligro en el mundo: “La democracia cruje y estamos al borde del precipicio, de nuevo”, sentenció la fundadora de Ciper, quién a continuación le dijo “tú lo sabes bien, ¿no? Porque tú podrías estar en La Moneda y precisamente hoy día –perdón, me convidaste, pero yo no puedo dejar de decirlo, no puedo–, hoy día sabemos el poder que tenía la red de Cerimedo, que acaba de ser detenido en Bolivia por tratar de matar a su señora”.