El senador Manuel José Ossandón (RN) formuló duros cuestionamientos al liderazgo del Presidente José Antonio Kast y lo instó a ejercer una conducción más firme de su gabinete. También criticó la continuidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y la falta de gradualidad en el “bencinazo”. Además, advirtió sobre una profunda sensación de desamparo en la población ante la gestión económica del Gobierno.

En entrevista con el programa Mesa Central de Canal 13, el parlamentario realizó un crudo diagnóstico sobre el rumbo del Ejecutivo y sostuvo que la administración enfrenta dificultades para sintonizar con las urgencias cotidianas de la ciudadanía.

“Al Gobierno le ha costado sintonizar con los problemas reales de la población y se necesita un Presidente que asuma con mayor fuerza su liderazgo en un país sumamente presidencialista. La gente exige ver a un Mandatario más duro en seguridad y más activo en terreno; importa poco la labor de ministros sectoriales si no se percibe la conducción directa del Presidente Kast”, señaló el expresidente del Senado y uno de los legisladores más cercanos al Mandatario.

Según planteó el senador Manuel José Ossandón (RN), el escenario actual exige replantear el funcionamiento del Gobierno a partir de tres definiciones clave: fortalecer el liderazgo presidencial, modificar la conducción económica tras el impacto de los ajustes fiscales y corregir un déficit comunicacional y político que alimenta el malestar social.

Falta de liderazgo presidencial y cambio en el diseño político

El senador por Santiago enfatizó que Chile tiene una tradición marcadamente presidencialista y cuestionó que la dinámica actual mantenga al jefe de Estado permanentemente abocado a blindar a sus colaboradores frente a los conflictos políticos. A su juicio, son los ministros quienes deben salir a defender la gestión y al Presidente.

En este contexto, afirmó que la lealtad del Presidente de la República debe estar comprometida con el país antes que con los integrantes de su equipo, especialmente cuando el deterioro en las encuestas perjudica la conducción del Gobierno. Asimismo, planteó que, más allá de evaluar cambios de nombres en el gabinete, el Ejecutivo necesita un giro en su estrategia política que inaugure una nueva etapa con mayor sensibilidad social y deje atrás las fórmulas dogmáticas.

“El Presidente de la República debe comprender que su lealtad primordial no puede estar comprometida con sus ministros ni con personas individuales, sino con Chile. Esa lealtad malentendida de proteger cargos ministeriales por compromiso personal no corresponde, ya que si el Mandatario marca 18 puntos en las encuestas, se perjudica directamente el desarrollo del país. Me gustaría ver a un Mandatario mucho más firme y exigente con sus colaboradores”, expresó el legislador.

“Uno ve que (el Presidente) se inmola por Rabat, que si yo hubiera sido presidente lo habría sacado el primer minuto, no porque a lo mejor haya hecho algo en teoría legal, sino porque se debe empatizar con la gente”, agregó Ossandón.

Críticas al manejo económico y al impacto del “bencinazo”

Ossandón sostuvo que al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, “se le agotó la línea de crédito” tras encabezar la fase de ajustes más severos. Si bien reconoció que la administración heredó un escenario fiscal complejo, con escasez de recursos y la necesidad de ordenar las cuentas públicas, calificó como un “error inmenso” la aplicación abrupta de las alzas de los combustibles.

A su juicio, dicho incremento debió implementarse de manera gradual para no castigar a sectores vulnerables y de clase media, como los conductores de taxis colectivos y del transporte escolar.

“Al ministro Quiroz se le agotó la línea de crédito porque, tras ejecutar los ajustes más severos, corresponde darle un sello marcadamente social a la conducción económica. Resultó una pésima señal política haber entregado cientos de millones de dólares a los camioneros a raíz de una paralización, luego de haber aplicado tantas restricciones”, señaló Ossandón.

El legislador también cuestionó la falta de coherencia en la priorización del gasto. Reprochó que, tras aplicar impopulares recortes presupuestarios en áreas sociales sensibles, como los computadores escolares y la Ley Ricarte Soto, el Gobierno terminara cediendo cientos de millones de dólares a los camioneros a raíz de un paro.

“El ‘bencinazo’ fue un error inmenso que debió ejecutarse de forma pausada y paulatina; el ministro Quiroz actuó con rigidez dogmática y terminó cediendo recursos tras un paro”, manifestó el legislador.

En esa línea, advirtió que postergar las expectativas de bienestar hasta 2027 resulta insuficiente para las familias que hoy enfrentan la pérdida de empleo y las dificultades económicas.

Déficit comunicacional y sensación de abandono ciudadano

Por último, el senador alertó sobre una sensación generalizada de desilusión y abandono entre la ciudadanía, que atribuyó a la incapacidad del gabinete para visibilizar las medidas que está implementando.

“En la calle la gente exige un liderazgo presidencial mucho más riguroso y activo, enfocado de lleno en las prioridades de seguridad y generación de empleo. Aunque ciertos indicadores han mejorado, la población no los percibe porque faltan acciones comunicacionales de autoridad (…) Al consultar a las personas el nombre de los ministros del Trabajo o de Economía, o por los planes de fomento laboral, absolutamente nadie los conoce”, manifestó Ossandón.

El senador ejemplificó esta desconexión con sus conversaciones en terreno: “Por ejemplo, yo le he preguntado en la calle a la gente: ‘¿Quién es el ministro del Trabajo o Economía?’. Nadie tiene idea. Y si saben algo del programa de empleo, no tienen idea”.

Agregó que los ministros deben salir con determinación a mostrar su trabajo y explicar a la ciudadanía que los recortes presupuestarios no buscan perjudicar áreas sensibles, como la salud o el INDAP, sino que responden a la falta de recursos fiscales.

Para revertir esta desconexión, Ossandón recomendó desplegar acciones comunicacionales contundentes que proyecten autoridad gubernamental y hagan visible el trabajo en terreno.

En ese sentido, sostuvo que, mientras los ministros no muestren resultados tangibles ni comuniquen con empatía, la ciudadanía seguirá atribuyendo directamente al Presidente el costo político y la responsabilidad por los problemas del Gobierno.

“Si estuviera en la posición del Presidente de la República, concretaría un cambio de gabinete para abrir una etapa cualitativamente distinta (…) Resulta urgente gobernar con una profunda vocación social. No es admisible que un vocero recién asumido lance agravios contra las fuerzas aliadas o se desacredite internamente a miembros del gabinete. El jefe de Estado debe imponer orden, asumir un rol protagónico en los compromisos centrales de seguridad y empleo, y liderar un cambio de estrategia integral en lugar de quedar atrapado como el defensor corporativo de su equipo”, advirtió.