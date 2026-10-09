Aunque representa solo cerca del 1,6% de todos los cánceres en Chile, el cáncer oral tiene un problema de fondo: la mayoría de los casos se detecta cuando ya está avanzado.

Según el médico Felipe Cáceres, académico de la Facultad de Odontología de la Universidad Andrés Bello, alrededor del 85% de los diagnósticos son tardíos, lo que provoca una caída drástica en la supervivencia: solo el 50% de los pacientes sigue con vida a cinco años del diagnóstico. En cambio, cuando se logra una detección temprana, la supervivencia llega al 80-90%.

“A nivel mundial, el cáncer oral ocupa el lugar 16° entre los cánceres más frecuentes y es 2,5 veces más común en hombres que en mujeres. El más habitual es el carcinoma oral de células escamosas, que corresponde al 98% de los cánceres de cabeza y cuello”, explica.

El rol del odontólogo en la detección temprana

Para el especialista, el cirujano dentista es la figura clave en la pesquisa temprana. “El odontólogo es el profesional encargado de la detección de las lesiones sospechosas y su correcto manejo inicial”, explica el académico. Esto se concreta mediante exámenes rutinarios de la mucosa oral, educación sobre factores de riesgo y una derivación oportuna al especialista en patología oral.

En la consulta, el examen consiste en una inspección visual y palpación de la cavidad oral. Si se detecta alguna alteración, el paciente es derivado para la toma de una biopsia, que permite confirmar el diagnóstico.

Cáncer oral: síntomas y señales de alerta

El experto detalla los principales síntomas que deben levantar sospechas:

Úlceras que no cicatrizan en más de dos semanas, una vez retirado cualquier factor irritativo local, y que no provocan dolor.

Manchas blancas o rojas que no puedan atribuirse a una causa traumática.

Dificultad para tragar o para mover la lengua al comer o al hablar.

Dientes con movilidad aumentada sin causa aparente.

Respecto de las zonas más afectadas, el especialista señala que el cáncer oral aparece con mayor frecuencia en el borde lateral y el vientre de la lengua, el piso de la boca, los labios, las encías y el paladar duro. Solo la lengua y el piso de boca concentran cerca del 50% de los casos.

¿Cuáles son los principales factores de riesgo?

Los principales factores de riesgo son el consumo de tabaco y de alcohol. También se han investigado asociaciones con el virus del papiloma humano (VPH), en especial el serotipo 16, y la exposición solar en el caso del cáncer de labio.

“La edad es otro factor relevante. los pacientes mayores de 65 años son los más afectados, debido a la acumulación de mutaciones y a la disminución de la respuesta inmunológica”, agrega.

La higiene bucal también incide. Según el académico, una higiene deficiente podría enmascarar algunas lesiones, y la inflamación crónica puede favorecer una progresión más rápida del cáncer. “Por eso es necesario mantener una buena higiene y controles periódicos”, afirma.

Cómo reducir el riesgo de cancér oral

Cáceres recomienda a la población: