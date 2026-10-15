La ambliopía, conocida como «ojo vago» u «ojo perezoso», es una alteración del desarrollo visual que impide que uno o ambos ojos alcancen una función visual normal. Se estima que afecta entre el 2% y el 5% de la población infantil y, si no se trata a tiempo, puede provocar una pérdida de visión permanente.

Esta condición se produce cuando el cerebro favorece la visión de un ojo y no procesa correctamente las señales visuales del otro. Por eso, la detección temprana es fundamental para iniciar un tratamiento que permita mejorar la función visual y prevenir posibles secuelas.

“La detección temprana permite iniciar un tratamiento oportuno y prevenir posibles secuelas visuales”, explica Mario Delgado, oftalmólogo especializado en oftalmopediatría y estrabismo en adultos y niños.

En el marco del Día Mundial de la Ambliopía, que se conmemora cada 15 de octubre, especialistas llaman a madres, padres y cuidadores a mantener los controles oftalmológicos durante la infancia, incluso cuando los niños no presentan síntomas evidentes.

¿Por qué se produce el ojo vago en los niños?

La ambliopía puede tener distintas causas. Entre las principales se encuentran:

Estrabismo: cuando los ojos no están correctamente alineados y apuntan en direcciones diferentes.

cuando los ojos no están correctamente alineados y apuntan en direcciones diferentes. Problemas de refracción: como miopía, hipermetropía o astigmatismo, especialmente cuando existe una diferencia importante entre ambos ojos.

como miopía, hipermetropía o astigmatismo, especialmente cuando existe una diferencia importante entre ambos ojos. Cataratas infantiles u otras alteraciones: condiciones que impiden el paso normal de la luz hacia el interior del ojo y dificultan el desarrollo de la visión.

En algunos casos, la ambliopía puede pasar inadvertida porque los niños no siempre identifican ni manifiestan que tienen dificultades para ver. Si un ojo presenta una visión deficiente, el otro puede compensarla, lo que dificulta detectar el problema sin una evaluación especializada.

Por esta razón, los controles oftalmológicos son importantes incluso cuando no existen señales evidentes de dificultades visuales.

¿A qué edad se debe llevar a los niños al oftalmólogo?

La evaluación visual durante los primeros años de vida permite identificar alteraciones mientras el sistema visual todavía está en desarrollo.

Los especialistas recomiendan realizar controles antes de los cinco años y consultar oportunamente ante cualquier señal de alerta. La edad y la frecuencia de las evaluaciones deben ajustarse a los antecedentes y las necesidades de cada niño.

Detectar la ambliopía a tiempo permite iniciar el tratamiento cuando existe mayor capacidad de respuesta visual. Esperar a que el niño manifieste problemas para ver puede retrasar el diagnóstico.

¿Qué tratamientos existen para la ambliopía infantil?

El tratamiento depende de la causa de la ambliopía y de las características de cada paciente. Entre las alternativas que puede indicar el especialista se encuentran:

Lentes ópticos : para corregir problemas de refracción, como miopía, hipermetropía o astigmatismo.

: para corregir problemas de refracción, como miopía, hipermetropía o astigmatismo. Parches oculares: se utilizan para estimular el ojo con menor visión, según la indicación médica.

se utilizan para estimular el ojo con menor visión, según la indicación médica. Gotas oftalmológicas: en determinados casos, pueden ayudar a reducir temporalmente la visión del ojo dominante y estimular el otro.

en determinados casos, pueden ayudar a reducir temporalmente la visión del ojo dominante y estimular el otro. Cirugía: puede ser necesaria en situaciones específicas para corregir la alteración que origina el problema, como ciertas cataratas infantiles o algunos casos de estrabismo.

El tratamiento debe ser indicado y supervisado por un especialista, quien también definirá los controles necesarios para evaluar la evolución de la visión.

¿Por qué es importante detectar la ambliopía a tiempo?

Durante la infancia, el cerebro mantiene una mayor plasticidad, es decir, una capacidad importante para adaptarse y desarrollar sus funciones visuales. Por eso, iniciar el tratamiento oportunamente puede mejorar las posibilidades de alcanzar una visión adecuada.

El Día Mundial de la Ambliopía busca generar conciencia sobre la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano. Mantener los controles oftalmológicos infantiles, incluso cuando no hay síntomas, es una medida clave para cuidar la salud visual y reducir el riesgo de consecuencias que pueden persistir durante la vida adulta.