Proponen incorporar cuestionarios periódicos para evaluar los resultados de la terapia psicológica

¿Cómo saber si una terapia psicológica está ayudando a quien la recibe? En Chile, la red pública no cuenta con un monitoreo rutinario que permita evaluar la eficacia de los tratamientos y la evolución de los pacientes. Esta brecha cobra relevancia ante los resultados de un estudio con pacientes nacionales, que encontró que el 18,8% presenta un deterioro leve durante la terapia.

Frente a este escenario, una investigación elaborada por Paula Errázuriz y Candice Fischer, de la Escuela de Psicología UC y Fundación PsiConecta, junto con Valeria Fuentes y Sebastián Opazo, de esta última organización, propone evaluar periódicamente los resultados de las intervenciones. El trabajo, apoyado por el Centro de Políticas Públicas UC, busca identificar a tiempo quiénes mejoran y quiénes necesitan ajustes en su tratamiento.

Indicadores que no muestran la evolución de los pacientes

El Termómetro de la Salud Mental ACHS-UC consultó a 414 personas que habían recibido ayuda psicológica durante el último año, dentro de una muestra total de 2.722 encuestados de 18 años o más.

Entre quienes acudieron a tratamiento, el 73,8% señaló que este le ayudó; el 9,8% no percibió cambios; el 13,8% no estaba seguro de sus resultados y el 2,7% afirmó que empeoró. Así, aproximadamente uno de cada cuatro pacientes no reportó una mejoría o no tenía claridad sobre los efectos de la atención recibida.

El estudio advierte que el sistema actual mide procesos, pero no resultados. Los indicadores públicos contabilizan consultas realizadas, medicamentos entregados o talleres impartidos, sin registrar de manera rutinaria si estas prestaciones se traducen en una reducción de los síntomas o en una mejor calidad de vida.

Cuestionarios periódicos para ajustar la atención

La propuesta consiste en incorporar el monitoreo rutinario de resultados, conocido como ROM, en la red pública. Mediante cuestionarios que los pacientes responderían periódicamente, sería posible identificar si su condición mejora, se mantiene estancada o empeora.

Esta información permitiría ajustar oportunamente el tratamiento y advertir señales de riesgo, incluida la ideación suicida. También podría contribuir a la comunicación entre pacientes y terapeutas.

Según el Centro de Políticas Públicas UC, una revisión de 31 estudios cualitativos mostró que “para los pacientes, la medición favorece la autocomprensión, la comunicación de temas difíciles y una mayor colaboración con el terapeuta”.

La evidencia citada en el estudio indica, además, que esta retroalimentación sistemática permite reducir en aproximadamente un 50% la probabilidad de deterioro clínico. Asimismo, aumentaría entre dos y tres veces la posibilidad de alcanzar una mejoría clínicamente significativa, especialmente entre quienes tienen mayor riesgo de no responder al tratamiento.

Una implementación gradual mediante experiencias piloto

Para incorporar este monitoreo, el estudio propone comenzar con experiencias piloto en la red pública. Estas permitirían evaluar su viabilidad, reconocer las barreras de implementación y ajustar el modelo antes de ampliarlo.

El costo de puesta en marcha sería relativamente bajo y se concentraría principalmente en la capacitación de terapeutas y el desarrollo de plataformas digitales.